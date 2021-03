Vi vil se et nyt projekt langs motorvejen

DEBAT.

Af Søren Wiborg (S), Medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune

Bortset fra planerne om et friplejehjem, som vi stemte mod, så har vi også støttet lokalplanen for Vallensbæk Byhave. Lokalplanen er nu afvist efter syv ihærdige borgeres klage til Planklagenævnet.

Det viser nu meget godt, at der er plads til forskellighed i din lokale Socialdemokratiske partiforening. Et af vores bestyrelsesmedlemmer Mogens Eliasen, var den første, der på borgermødet i Vallensbæk Kultur- og Borgerhus, der ganske sobert gjorde indsigelse mod lokalplanen blandt andet begrundet i støjgenerne og den høje byggeprocent.

Derfor skylder vi alle 15 i kommunalbestyrelsen (DF stemte jo bare imod, uden nævneværdig begrundelse) de syv underskrivere af klagen en stor tak, for at vi ikke fik igangsat et byggeri, som senere kunne blive kendt ulovligt.

For Socialdemokratiet er det nu afgørende vigtigt, at vi ser et nyt projekt. Det er ganske vist bygherren/ejeren af arealet, som selv afgør, om man vil gå videre med projektet og måske føler, at der kun skal ganske få justeringer til for at imødekomme Planklagenævnet. Socialdemokratiet vil ikke støtte små justeringer.

Vi vil se et nyt projekt, og vi vil se en større grad af borgerinddragelse i processen. Umiddelbart er vores egne overvejelser at flytte Egeskovvej helt op langs motorvejen, lave et ordentligt støjværn og så rykke hele byggeriet 30-40 meter væk fra motorvejen og dermed inddrage Egeskovvej i bebyggelsen.

Der skal også stilles krav om en lavere bebyggelsesprocent. Byggeriet skal ikke være helt så tæt, som i de oprindelige planer – mere grønt mellem bygningerne. Vi undgår ikke et byggeri i højden, men ikke højere end punkthusene i Amaliehaven. Det er utopi at finde en bygherre, som vil rive de gamle erhvervsejendomme ned og så opføre rækkehuse eller lign.

Endnu engang tak til underskriverne af klagen til Planklagenævnet. Socialdemokratiet forbeholder sig altid ret til at blive klogere.