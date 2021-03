Vi vil det grønne byliv

DEBAT.

Af Henrik Rasmussen, Borgmester i Vallensbæk

En af visionerne i kommunens udviklingsstrategi, som er vedtaget i enighed, er at vi i Vallensbæk skal have et grønt byliv med en central beliggenhed – og det må man sige, at Sydporten lever op til.

Sydporten kommer til at bestå af godt 100 nye, dejlige lejeboliger med en beliggenhed tæt på strand, grønne områder og indkøbsmuligheder – og med den kommende letbane lige til døren.

Developeren forventer, at Sydporten vil blive fuldt udlejet – og ville selvfølgelig ikke gå ind i et sådant projekt, hvis det modsatte var tilfældet.

Vallensbæk bliver ikke mindre grøn af Sydporten – tværtimod. Det er jo ikke et grønt område, der skal bygges på, men den gamle trælastgrund. Og der bliver tænkt grønne områder ind i byggeriet.

Udvikling er et vilkår for alle landets kommuner, og grunden til at vi fortsat skal udvikle vores Vallensbæk, er at vi ønsker et bredt udvalg af boliger til mange af livets behov, men også for at kunne opretholde det høje kommunale serviceniveau, vi har for alle aldre.

Jeg synes, at det oplæg, som udvikleren har fremlagt, lover et rigtig flot projekt. Jeg er helt bekendt med de følelser, der opstår vedr. forandring, især når de kommer tæt på. Det vil selvfølgelig blive anderledes for de omkringboende – men kombinationen af tungt erhverv og bolig i samme område hører fortiden til.

Når vi udvikler, tænker vi fremad. Man skal ikke forestille sig trafikken, som det er nu – man skal forestille sig det, der kommer. For eksempel vil ringvejen blive bygget om til to spor med letbanen, hvilket vil tage rigtigt meget af biltrafikken. Til gengæld arbejder vi på mere plads til el-ladcykler, som er blevet mange familiers andet klimavenlige køretøj.

Vi er i dialog med udvikleren og vurderer sammen, om der skal laves tilpasninger til projektet – ligesom der allerede er sket. Blandt andet er der pillet ½ etage af, P-huset er fjernet og begrønningen er ændret. Så vi lytter til ønskerne og forsøger at tilpasse, så godt det kan lade sig gøre.

Jeg glæder mig til at følge projektet og se det færdigt. Og det tror jeg også, at mange andre gør.