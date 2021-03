Vi savner åbenhed, ærlighed og seriøsitet i årets indskrivningsproces

Debat.

Af Forældrene til kommende 0. klasses børn

Underskrevet af Søren Tvedegaard Jensen, Christina Brøchner, Diana Lorentzen, Steffen Fuglsang Nielsen, Winnie og Michael Sølund, Louise Bindesbøll, René Sandholm Hansen, Mia Belmark, Kevin Pedersen, Nikolaj og Rie Baron, Ditte og Morten Jacobsen. Ane Falk Mouritsen, Anders Eriksen, Charlotte Wøhlk, Malene Skagge Arvid, Jacob Arvid, Camilla Falk Dornfeldt, Steven Bach Larsen, Mette Aagaard Kusk, Rikke Bundgaard Hasfeldt, René Vinter Hasfeldt, Jesper Kokholm, Signe Kokholm Eskildsen, Claudia Friis, John Bratgjerd, Tommy Jørgensen, Brendan og Karina Puli.

Efter påskeferien skal 245 børn starte i SFO i Glostrup Skole og de fleste glæder sig. Skolestart er noget helt særligt og de fleste af os kan stadig huske vores første skoledag. Den er forbundet med spænding og sommerfugle i maven, for ikke nok med at man nu er så stor, at man skal starte i skole, det er også her, man skal gå de næste 10 år af sit liv.

Derfor fylder skolen også meget – både hos den enkelte familie, men også politisk. I onsdags blev der afholdt møde i Børne – og Skoleudvalget, hvor det blev besluttet, at de to kommende borgmesterkandidater nu sidder som hhv. formand og næstformand. Som nævnt tidligere må børn, unge og deres skolegang virkelig ligge dem på sinde.

Man bliver dog trist, når to unge folkevalgte politikere ikke ønsker at komme med andre løsningsforslag end at sætte hjul under skoleafdelingerne og flytte dem rundt efter behov, eller at lade forældrene søge befordring og dermed bruge borgernes skattekroner på at kommunens børn kan komme i skole.

Det er trist at se, at der ikke er mere vilje og handlekraft fra de to borgmesterkandidater til at løse et reelt problem – for er der virkelig ikke andre muligheder?

Fra Børne- og skoleudvalgets referat den 19. august 2020, fremgår det af bilaget at en målsætning for Glostrup skole er, at det bliver det naturlige førstevalg.

For at gøre kommunens eneste skole attraktiv har man bl.a. derfor valgt at lave en idrætslinje, talentklasser og en klassekvotient på 22 elever. Men det bliver vel næppe førstevalget, når man vælger at placere hver 7. barn fra årets indskrivning på en afdeling uden at tage en dialog med forældrene?

I samme bilag står der endvidere, at der skal være en mere balanceret elevsammensætning ved indskrivningen af 0. klasse.

Er det denne målsætning der gør, at man placerer over 50% af en årgang på en afdeling mod deres vilje? Eller er det simpelthen fordi, man er bange for undervisningsministeriets ”skærpede tilsyn” med en af Glostrup Skoles afdelinger, jf. Artikel fra Folkeskolen den 28. oktober 2020, og man derfor nu vil gøre alt for at rette op dette?

Flere familier har forsøgt at få en dialog med både forvaltningen og politikerne omkring barnets tarv i indskrivningsprocessen.

Skolevejen er bekymrende, en del børn kommer til at mangle det nærmiljø, som er forbundet til en skole og derudover er der sågar nogle børn, som er de eneste fra deres børnehave, der er blevet tildelt en anden skoleafdeling, og som dermed skal starte et nyt sted, med nye børn og nye voksen omkring sig. Dette giver en del bekymringer, ondt i maven og vågne nattetimer hos forældrene.

I en artikel fra Folkebladet den 17. juni 2020 siger Kasper Damsgaard: ”Alle forældre skal have en god mavefornemmelse, når de sender deres børn i institution eller skole i vores kommune”. Hvordan vil han, som borgmesterkandidat fra Socialdemokratiet, løse ovenstående problemer i år og fremadrettet og dermed give alle forældre en god mavefornemmelse?

Under alle omstændigheder ville åbenhed og forståelige forklaringer hjælpe langt hen ad vejen, for når man læser Børne- og Skoleudvalgets referat fra den 22. januar 2020, fremgår det af et af bilagene, at forvaltningen har lavet en kapacitetsprognose over Glostrups skoleafdelinger. I denne prognose står der at der i 21/22 kan oprettes 12 klasser, hvoraf to af dem ligger på afdeling Vestervang, og fire af dem ligger på afdeling Søndervang.

Man må gå ud fra, at når forvaltningen laver sådanne prognoser, er der taget højde for skemalægningsprocesser som antallet af lokaler og klasser, faglokaler, plads i basislokaler, behov for holddeling, rum til specialundervisning og projektforløb m.v. Hvordan kan det så være muligt pludselig at oprette en tredje 0. klasse på afdeling Vestervang?

Ligeledes er der endnu ingen logisk forklaring på, hvorfor man ikke vælger at oprette fire 0. klasser på afdeling Søndervang, når forvaltningens prognose siger, at der er plads? Hvis tilfældet er, som Kasper Damsgaard skriver i sit læserbrev til Marlene Frandsen, at man ikke vil fylde skolen til bristepunktet, så har forvaltningen vel ikke lavet deres arbejde ordentlig da de lavede denne prognose?