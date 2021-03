Ved du, hvor du finder den nærmeste hjertestarter?

SPONSORERET INDHOLD: Man håber egentlig, at man aldrig vil få brug for dem, og alligevel er det noget, som man helst skal have i nærheden.

En hjertestarter kan nemlig være den afgørende forskel på liv og død, når ulykken pludselig rammer, og den kan desværre ramme os alle.

Hvis du derfor vil være sikker i tilfælde af hjertestop, så er det vigtigt, at du ved, hvordan du kan hjælpe.

Lokaliser din redning

Et hjertestop kan ramme pludseligt, og derfor er det også vigtigt, at du er klar til at handle hurtigt for at hjælpe. Du er nødt til at holde hovedet koldt og skride til handling med det samme. Det kan du kun, hvis du ved, hvor du finder din redning.

Heldigvis er det sådan, at der findes masser af hjertestartere rundt om i landet. Derfor vil det ofte være muligt at finde én i nærheden af, hvor du er.

Du kan altid gå på internettet og google det.

En anden mulighed er, at du downloader TrygFondens app, der kan vise dig, hvor du skal finde hjælp.

Endnu bedre er det, at du sætter dig ned, inden du pludselig står og har akut brug for hjælp, og at du finder ud af, hvor i dit lokalområde, du kan finde din redning.

Tag initiativ til at øge trygheden i dit lokalområde

Hvis du ikke synes, at der er nok hjertestartere i dit lokalområde, så er det altid en god idé at gøre noget ved det, inden du risikerer, at det er for sent.

Det kan være, at du i fællesskab med dine naboer kan oprette endnu en offentlig lokation, hvor I kan gå hen og redde liv.

Faktisk kan det også være en god idé at gøre det samme på private lokationer. Det kan for eksempel være på en arbejdsplads.