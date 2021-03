Vallensbæk Byhave kunne reducere støj i hele området

DEBAT.

Af Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk Kommune

Kommunalbestyrelsen har enstemmigt vedtaget en kommuneplanstrategi med titlen ”Det hele menneske i fremtidens boligby”.

Vallensbæk Byhave blev i efteråret 2019 vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Området ligger på den nordlige side af Egeskovvej, mod Køge Bugt-motorvejen. Det består af erhvervsbygninger, som delvist står tomme.

Ambitionen er at skabe et Vallensbæk, som er super attraktivt – både for de borgere, der allerede bor i Vallensbæk, og også for at værne om det gode image Vallensbæk har for nye boligsøgende borgere, der gerne vil betale lidt mere for at bo i en grøn kommune, hvor livskvalitet er en afgørende faktor for attraktive og tidssvarende boliger.

Lokalplan 102, Vallensbæk Byhave er vedtaget med disse forudsætninger, og vil med ny byggeteknologi også kunne reducere støjen i hele området. Samtidig skulle der opføres 48 friplejeboliger som et godt alternativ til en værdig alderdom i kommunes plejeboliger.

Efter lokalplanens vedtagelse har den været påklaget til Planklagenævnet. Det er nu kommet frem, at det er fremtrædende socialdemokrater, som har indgivet klagen til Planklagenævnet. Nævnet har nu truffet afgørelse i sagen og ophævet lokalplanen, og det betyder, at lokalplanen ikke kan udmøntes i sin nuværende form, hvilket vil få konsekvenser for Vallensbæk.

Når et projekt som Vallensbæk Byhave sættes på standby, har det en konsekvens for udviklingen i kommunen. Det betyder helt konkret, at arbejdsstyrken bliver reduceret med op mod 700 personer – og det vil kunne mærkes på kommunens økonomi, men også i det lokale byliv, hvor investorer gerne vil skabe caféer, tøjbutikker og kultur, hvor der bor flere mennesker stationsnært.

Lokalplanområdet består af forskellige ejere af de enkelte erhvervsgrunde. De vil nu granske forholdet i afgørelsen og derfra vurdere, om de ønsker at investere yderligere i et samlet projekt for området, eller om de vil forsøge at udvikle hver enkelt grund særskilt, uden sammenhængskraft.