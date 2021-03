Ungepanel: Vi skal løfte hinanden

Brøndby Kommune forsøger at målrette corona-kommunikationen til de unge ved at inddrage unge borgere i et ungepanel. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Et ungdomsliv i skyggen af coronavirus tærer på energi og humør. Det gælder dog om at holde fast og respektere myndighedernes anvisninger, mener Brøndby Kommunes ungepanel

Af Robert Hendel

Tal med andre om, hvordan du har det og ræk ud til dem, du kan se, har det værre end dig selv.

Det er et af de konkrete råd, som medlemmerne af Brøndby Kommunes ungepanel giver deres jævnaldrende medborgere.

Panelet består af seks lokale unge mellem 15 og 20 år, og de er alle enige om, at det lige nu både kan føles hårdt og ensomt at være ung i Danmark. Der hersker dog enighed om, at det er vigtigt at overholde restriktionerne, selvom motivationen til de mange timers onlineundervisning kan være svær at opretholde.

– Selvom vi rigtig gerne vil tilbage til hverdagen, må vi alle ofre os i denne tid, lød det fra en af deltagerne på det seneste møde i panelet.

En anden deltager beretter om nye måder at være samlet på, eksempelvis via de online fællesskaber, der er blevet intensiveret i tiden med coronavirus. Det har været med til at skabe kontakt til klassekammerater, de ellers ikke normalt taler med.

Borgmester Kent Magelund (S), der deltog på online-mødet, roser de unge for at tage ansvar.

– Hverken ung eller gammel synes jo, det her er sjovt. Det er dejligt at høre, at I i den grad finder sammen online og dyrker de fællesskaber der, som vi ikke kan have fysisk for tiden, lød det fra borgmesteren til de unge.

Ungepanelet vil løbende blive inviteret til at komme med forslag til kommunens håndtering af corona målrettet byens unge borgere.

Nogle af de råd, der allerede er givet, er, at de unge kan løfte hinanden. Det kan for eksempel ske ved at ringe til den klassekammerat, der ikke er logget på i skolen om morgenen, eller tage sig af dem, der har det svært. Ifølge ungepanel er det vigtigt at tale med andre om, hvordan man har det, så man undgår at føle sig alene i en svær tid.