Ugentlig kamp mod madspild

Mad, der ellers var blevet smidt ud, blev givet til familier. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. To gange om ugen bliver mad, der ellers skulle have været smidt ud, delt ud fra Glostrup Madoase på Hegnet

Af Jesper Ernst Henriksen

Tirsdag i sidste uge fik de først 15 personer en kasse med overskudsmad fra Glostrup Madoase. Her fra er det planen, at der to gange om ugen skal deles mad ud fra lokalerne på Hegnet 1.

Bag Madoasen står Githa Nielsen og en gruppe frivillige, der de seneste år har uddelt overskudsmad lillejuleaften. Her er der kommet flere hundrede mennesker og hentet mad og en kæmpe gruppe frivillige har hjulpet til. Til de to ugentlige uddelinger vil det kun være nødvendigt med en teamleder og tre frivillige, da der heller ikke vil være de samme mængder mad.

Den først uddeling gik nogenlunde. De 15 personer, der kom og hentede mad var glade, men der er småting, der skal justeres.

– Umiddelbart er det gået meget godt. Facebook har det med at være lidt lang tid om at opdatere kommentarsporet, så når man skriver ja tak, så kan man være uheldig, at ens kommentar vises sent, så vi ikke kan tildele pakker i den rigtige rækkefølge. Så der er enkelte, der er blevet sprunget over. Det er de lidt sure over og kede af. Det er en begynderfejl fra vores side, vi skal fremover lige vente fem minutter med at svare på kommentarer. Men vi har løst det ved at tilbyde en kompensation, fortæller Githa Nielsen

Gruppen har fået mad fra tre forskellige butikker, men regner med at have yderligere to med på vognen inden længe.

– De har mest fået grøntsager, lidt kølevarer, lidt kød, noget kål og masser af brød. Så er der lidt chips og småkager. Alt løber mere eller mindre ud i dag, men når noget er mindst holdbar til, så er det jo ikke ensbetydende med, at det ikke virker dagen efter. Så det må vi gerne udlevere, og det ville ellers være røget i skraldespanden, siger Githa Nielsen.