Sydporten viser politikernes ringeagt for borgerne

DEBAT.

Af Ruth S. Frederiksen, Medlem af Vallensbæklisten

Kommunalbestyrelsen vedtager den helt unødvendige Sydportbebyggelse, selvom over 80 borgere i ’Sydportens’ nærområde gør indsigelse mod lokalplanen. Det er et tydeligt eksempel på, at kommunalbestyrelsesflertallet ikke er i harmoni med borgerne. Når borgerne efterfølgende bruger deres demokratiske ret til at klage, får vi at vide af kommunen, at vi slet ikke har ret til at klage.

Det viser politikernes ringeagt for borgerne. Men der er god grund til at klage over denne lokalplan.

For kommunen har ikke lavet selv de mest nødvendige undersøgelser, som borgerne må forvente, når der bygges så massivt i et gammelt sommerhusområde.

Vejnettet i området er i forvejen underdimensioneret, og kommunen har ikke overvejet, hvordan de forventede kaotiske forhold undgås.

Bækkeskovvej med videre er skolevej og allerede farlig for børnene, hvilket åbenbart kommer som en stor overraskelse for kommunen.

Villaejerne øst for Sydportbebyggelsens høje boligblokke får store indkigsgener, og kommunens kommentar er, at det er, hvad man kan forvente, når de konservative udbygger kommunen. Deres huse bliver usælgelige eller må sælges til en brøkdel. Det samme gælder lejlighederne i Åsvinget, der mister ’havudsigten’.

Udviklerens og kommunens trafikstøjundersøgelser konkluderer, at grænseværdierne ikke kan overholdes. Men det er ligegyldigt, for kommunen foregiver bare, at børn ikke leger udendørs, og at beboerne ikke åbner vinduerne eller opholder sig udendørs. Vallensbæk mener, at støjgrænseværdierne kun gælder indendørs.

Bebyggelsens orientering i forhold til solen og vejtrafikken er desværre så ugunstig, at lejlighederne aldrig bliver attraktive. Det er vel derfor, at kommunen har valgt en ’udvikler’ med et dårligt rygte.

Områdets borgere føler, at de ’køres over’. Derfor har vi klaget til Planklagenævnet, først over den manglende miljøundersøgelse, og vi klager også over lokalplanen, således at nævnet kan behandle klagerne i sammenhæng, hvis og når planen vedtages i kommunalbestyrelsen.