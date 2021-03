‘Sydporten’ giver farlig skolevej

DEBAT.

Af Claus Clausen og Jane Jark Jensen, Frydendalsvej 2, 2665 Vallensbæk Strand

Skolebørnenes trafiksikkerhed er tilsyneladende ikke dét, som optager kommunalbestyrelsen mest, når der igangsættes nye byggeprojekter i kommunen. Det viser planerne om byggeriet af ’Sydporten’.

Som børnefamilie bosiddende på Frydendalsvej har vi tre skolebørn, som dagligt skal ud på en farlig rute til deres skole (når det altså ikke lige er corona og nedlukning). De skal nemlig på deres cykler via den smalle Bækkeskovvej, hvor der ikke er nogen cykelsti, men bilerne til gengæld holder en alt for høj hastighed.

Som forælder er det en daglig bekymring. Og som bilist på Bækkeskovvej oplever vi selv ofte de farlige situationer med børn ned i seks-syv års alderen, der slingrer afsted på cyklerne til og fra skole morgen og eftermiddag.

Den farlige skolevej på Bækkeskovvej risikerer nu at gå fra en kategori af ’farlig’ til ’ekstrem farlig’. Bliver byggeriet af Sydporten til virkelighed, vil over 100 boliger udelukkende få tilkørsel via Bækkeskovvej. Det vil betyde yderligere trafikkaos på den i forvejen smalle vej. Forhold som kommunen har valgt ikke at undersøge med en trafikal redegørelse. Og hvad med sikkerheden for skolebørnene, mens byggeriet står på med tung trafik?

På borgermødet i januar stod det klart, at udvikleren bag Sydporten, Casper Rasmussen, Canton Development, ikke ser nogen problemer omkring trafiksikkerhed, når over 100 nye boliger skal benytte Bækkeskovvej. Det var også hans analyse, at en del beboere nok vil droppe at have bil, når letbanen kommer. Det fremstod naivt og uigennemtænkt.

Borgmesteren oplyste, at der er sat 30 millioner kroner af til udvikling af vejnettet i forbindelse med letbanen. Han kom på borgermødet også i tanke om, at byggeplanerne for Sydporten skal sikre, at børn kan cykle sikkert til skole samt til den nye svømmehal. Det kan ikke tolkes anderledes, end at der kommer en cykelsti på Bækkeskovvej. Det bliver interessant at se, hvordan den skal anlægges på den i forvejen smalle vej, hvor man dårligt kan passere hinanden på fortorvet.

Løsningen kunne være at omgøre Bækkeskovvej til stillevej med 30 km/t + bump og cykelsti.