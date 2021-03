Stopper samarbejdet: Skal på jagt efter ny cheftræner

Alexandre de Santana (til venstre) er ikke længere cheftræner for Brøndby IF Futsal. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby IF Futsal har valgt at ophæve samarbejdet med cheftræner Alexandre De Santana og assistenttræner Reva Haggins, fordi klubben ønsker at gå i en anden retning

Af Robert Hendel

Lidt mere end et halvt år blev det til for Alexandre De Santana som cheftræner for Brøndby IF Futsal.

De to parter har valgt at stoppe samarbejdet, fordi Brøndby IF Futsal vil noget andet, end det Alexandre de Santana stod for. Også assistenttræner Reva Haggins er fortid i klubben.

– De ændringer, vi laver nu, er noget som vi har kigget på de sidste par måneder, siger Steven de Oliveira Schumann, der er sportschef i Brøndby IF Futsal.

At skiftet sker nu, er langt fra tilfældigt.

– Sæsonen er slut for vores vedkommende. For at give alle en fair chance melder vi det ud i god tid, så de implicerede parter kan nå at komme på plads et andet sted, siger Steven de Oliveira Schumann.

Brøndby endte på sjettepladsen i årets udgave af Futsal Lige Øst. Dermed bevarer klubben tilværelsen i den bedste række, men går ikke videre til slutspillet.

Sætter aftryk

Selvom det blev en kort periode i spidsen for Brøndby IF Futsal, har Alexandre De Santana sat et markant aftryk på klubbens futsal-projekt.

– Vi er blevet mere bevidste om, hvad vi kan med vores spillemæssige DNA, og det skal Alex have en stor tak for. Det bliver hans eftermæle, at vi har spillet noget af det flotteste futsal i Brøndby IF’s historie, siger Steven de Oliveira Schumann.

Ifølge sportschefen kommer klubben til at bygge mere på den udvikling, som begyndte under Alexandre de Santanas ledelse. En ny cheftræner er endnu ikke på plads, men det betyder ikke, at træningerne ligger stille hen.

– Lige nu fortsætter Jimmy de Oliveira Schumann og Simon Alexander Nielsen sammen med resten af staben. De kommer til at få nogle træninger op at stå, og sætte gang i vores transformation til det nye Brøndby IF Futsal version 2,0, siger Steven de Oliveira Schumann og tilføjer, at klubben så småt er begyndt at holde samtaler med interessante træneremner.