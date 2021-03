Støvmasker findes med flere filtre for optimal beskyttelse

SPONSORERET INDHOLD: Støvmasker beskytter mod farlige partikler, der ellers ville volde skade efter at have fundet ind i næse og mund. Dette er den mest grundlæggende beskrivelse, og markedet inden for støvmasker tæller såvel masker til engangsbrug som helmasker, åndedrætsværn og løse filtre.

Funktionelt kan en række specifikke egenskaber fremhæves ved forskellige typer støvmasker, bl.a. om der er tvillingefilter, hvilket giver lavere indåndingsmodstand end blot ét enkelt filter, om udåndingsluften dirigeres ud til siderne, så brillerne ikke dugges, og flere andre features.

Skal du have støvmasker til engangsbrug eller ej?

Relevant er det ved valg af støvmaske at vide, om de er til engangsbrug eller ej. Selvfølgelig gælder det for helmasker, åndedrætsværn og støvmasker til brug flere gange, at de ikke i det uendelige kan absorbere partikler. Her skal du derfor skifte filtre jævnligt, hvilket stiller kravet, at du skal være vis på, om nye filtre er til at forhandle i fremtiden. At kunne skifte filter levner dog også mulighed for, at du så kan vælge mellem flere filtre til samme maske alt efter gener.

Find det rette støvmaskefilter til at beskytte dig

Forskellige typer udskiftelige filtre tæller dampfiltre mod organiske dampe og gasfiltre mod sure gasser, ammoniak og lignende. Filtre kan købes med indikator, der gør det nemt for dig at vurdere, hvornår det er ved at være tid til at udskifte filtret. Og partikelfiltre til brug mod både faste og væskeformige partikler er de allernemmeste og langt de billigste at få fingre i.

Helmasker beskytter også øjnene mod gener

Skulle du ende med at lægge dig fast på helmasker, der dækker hele ansigtet, får du også et visir at gøre godt med, der kan beskytte øjnene mod stænk og sprøjt. De kan godt være dyre, men sikrer optimal beskyttelse og bruger ofte de samme filtre som mere simple støvmasker.