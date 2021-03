Stem på en cyklist

DEBAT.

Af Dennis Baggers Laursen, Nygårds Plads, Brøndbyøster

Kommunalvalget er rundt om hjørnet, og snart vil den lokale debat flyde over af indspark fra politikere, valgløfter og deslige. Jeg vil gerne komme debatten i forkøbet, med et ønske til borgere, politikere, samt ikke mindst kandidaterne til det kommende kommunalvalg: prioritér cyklisterne.

Cyklen er et sundt, klimavenligt og folkeligt transportmiddel, til en pris, hvor langt de fleste kan være med. Derfor er det ærgerligt for mig, som “3. generations brøndbyborger”, at konstatere, at forholdene for cyklister i Brøndby er ret dårlige. Rød stime er træls, bevares, men det er man efterhånden vant til på jernhesten. Men derudover kan jeg pege på mange mangler, bl.a. manglende parkeringsmuligheder for cyklister ved kommunens rekreative områder som Brøndbyskoven og Strandparken. Og en del cykelstier og strækninger har mangelfuld skiltning, er ikke intuitive, og er meget bøvlede.

Det “værste” eksempel er strækningen fra Brøndby Strand til Park Allé, hvor man som cyklist langs Brøndbyvester Boulevard skal skifte vejside flere gange; og pga. manglende skiltning, skal man være lokalkendt for at vide, hvornår vejsideskiftet skal foretages, for ikke at havne på en blind cykelsti i ingenmandsland (her tænker jeg på Svanholm Allé).

Jeg har derfor en opfordring til nuværende og kommende kommunalbestyrelsesmedlemmer: Gør mere for cyklisterne, så denne sunde og klimavenlige transportform fremmes. Jeg ved godt, at kommunalbestyrelsen vil pege på nylige tiltag som cykelsti på Brøndbyøster Torv. Men vi har brug for flere og større forbedringer, før at Brøndby for alvor kan være en attraktiv cykelkommune.

Vi har brug for bedre skiltning, bedre belysning i cykeltunnellerne, bedre forhold på strækningerne mellem de tre bydele, samt flere gang- og cykelbroer over motorveje og jernbaner, der kan binde bydelene bedre sammen. Og ikke mindst: et større samarbejde på tværs af kommuner i Storkøbenhavn. Eksempelvis kunne det være fedt med en kontinuerlig cykelsti langs Roskilde-jernbanen, så man som cyklist kan undgå Roskildevej og Vesterbrogade.

Når jeg går ned og stemmer til kommunalvalget den 16. november 2021, vil jeg stemme på en kandidat, der selv er cyklist. Eller som minimum, en billist, der jævnligt cykler, og ved hvordan det er at være cyklist i Brøndby. Jeg vil selvfølgelig også stemme ud fra andre kriterier, men cyklismen vil være ét af de fremtrædende. Og jeg vil opfordre mine medborgere i Brøndby til at gøre det samme. For vi har brug for kommunalpolitikere, der er ambitiøse på cyklisternes vegne.

Jeg vil derfor høre kandidaterne til det kommende kommunalvalg: Vil du prioritere cyklisterne? Og hvad vil du gøre for cyklisterne i Brøndby?