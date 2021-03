Sønder Ringvej-kryds bliver kæmpe udfordring

DEBAT.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Komune

To beboere på Frydendalsvej efterlyser svar dels i forhold til byggeriet Sydporten og dels i forhold til trafikforholdene på Bækkeskovvej.

I forhold til byggeriet på Sydporten har Dansk Folkeparti sagt klart, at vi ikke ønsker etageboliger på grundene. Stod det til os blev der bygget rækkehuse i stil med dem vi kender fra Strandhaven. Det vil betyde væsentligt færre nye borgere, ingen indbliksgener for eksisterende boliger og reducere det byggevanvid, som Konservative og Socialdemokratiet i uskøn forening har været bannerførere for – og som vil give Vallensbæk vokseværk til over 20.000 indbyggere i løbet af en kortere årrække.

I forhold til Bækkeskovvej har jeg ofte undret mig over, hvorfor der ikke er chikaner på vejen. Bækkeskovvej skal ikke være den logiske måde at køre til Sønder Ringvej på. Det må være via Vallensbæk Torvevej. Med etableringen af letbanen bliver krydset Bækkeskovvej-Sønder Ringvej-Vejlegårdsvej mere kompliceret at færdes i, og den korte vejføring mellem dette kryds og krydset Vejlegårdsvej-Strandhaven risikerer at føre til opstuvning af biler, der skal til de mange nye boligprojekter langs Vejlegårdsvej.

Der er derfor slet ingen tvivl om, at der er behov for grundlæggende at omtænke hele vejstrukturen omkring dette kryds. Det har Konservative og Socialdemokratiet imidlertid forsømt i deres byggeiver.