Brandgo’e Brøndby bryder solid sejrsstime

Frederikke Lindhardt og resten af Brøndby-mandskabet spillede sig søndag i pokalfinalen efter en samlet sejr over HB Køge på 6-3. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby vandt også returopgøret i pokalsemifinalen mod HB Køge. Dermed er klubben klar til sin 11. pokalfinale på 12 år

Af Robert Hendel

Fodboldkvinderne fra Brøndbyernes Idrætsforening satte søndag en stopper for HB Køges imponerende sejrsstime på Capelli Sport Park.

Hjemmeholdet havde inden dagens opgør ikke tabt en kamp på kunstgræsbanen i Køge siden 29. oktober 2019. Siden da er samtlige hjemmekampe vundet – lige indtil søndagens returopgør mod Brøndby i semifinalen i Sydbank Kvindepokalen.

Det første opgør i Brøndby endte 4-2 til de blå-gule, og hjemmeholdet var derfor tvunget frem på banen. Dog var det gæsterne, der tog initiativet, da dommer Frida Mia Klarlund fløjtede opgøret i gang. Brøndby var tæt på en scoring allerede efter to minutter, da Brøndby-afører Theresa Eslund tordnede bolden på overliggeren.

Fem minutter senere var HB Køges defensiv endnu engang under pres. Katrine Winnem Jørgensen erobrede bolden på midten af banen, og efter nogle træk op i banen langs den ene sidelinje, spillede hun bolden tilbage til Agnete Nielsen. Hun lagde kuglen i fødderne på Josefine Hasbo, der driblede sig igennem fire af hjemmeholdets spillere, inden hun fik prikket bolden videre til Chirine Lamti.

Bolden lagde Chirine Lamti til rette for sin højre fod, inden hun fra kanten af straffesparksfeltet sendte bolden i mål bag en totalt chanceløs Kaylan Marckese i HB Køges mål.

Blev aldrig spændende

Ni minutter senere drev Josefine Hasbo endnu gang gæk med hjemmeholdets defensiv, da hun erobrede bolden uden for straffesparksfeltet og med ydersiden spillede Agnete Nielsen helt fri. Den mulighed svigtede holdkammeraten ikke og bankede resolut bolden op i det korte hjørne, og så var semifinaleslaget reelt afgjort.

Bagud med to mål skulle HB Køge score fire mål bare for blot at fremtvinge forlænget spilletid. Det syntes noget nær umuligt for hjemmeholdet, der var under massivt pres i den første halve time.

Hjemmeholdet fik dog bragt lidt spænding tilbage i opgøret 10 minutter før pausen. Stephanie Ribeiro udnyttede en fejl begået af Malin Sunde og sendte bolden ind i feltet. Theresa Eslund fik foden på bolden, men den fortsatte på tværs, hvor Madalyn Ann Pokorny let kunne hjælpe bolden det sidste stykke over stregen.

Klar til endnu en finale

Brøndby sad også på kampen i anden halvleg, hvor hjemmeholdet blev holdt fra de helt store muligheder. Kyra Carusa havde efter 25 minutters spil af anden halvleg en stor chance, men afslutningen tog Brøndby-keeper Naja Bahrenscheer sig sikkert af.

Tættere på kom HB Køge ikke. Brøndby havde derimod flere gode muligheder. Efter 77 minutter fik Rebeka Winther en stor chance på et indlæg fra Nanna Christiansen, men den unge angriber fik ikke ramt bolden ordentligt. To minutter senere reddede træværket HB Køge fra at komme yderligere bagud, da Nanna Christiansen bragede bolden på stolpen.

Det blev dog ikke til flere mål i kampen, og dermed er Brøndby i sin 11. pokalfinale på 12 år. Her bliver modstanderen FC Thy / ThistedQ, der slog OdenseQ ud i den anden semifinale. Finalekampen bliver spillet på Store Bededag den 30. april.