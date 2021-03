Snublede mod bundhold

Agnete Nielsen og Brøndby tabte overraskende til AGF i weekenden. Foto: Robert Hendel

SPORT. Fodboldkvinderne fra Brøndby missede en gylden mulighed for at sikre sig mindst otte point, når slutspillet går i gang. Søndag tabte ’Pigerne fra Vestegnen’ på hjemmebane til AGF, der ikke når med i slutspillet

Af Robert Hendel

Brøndbys bedste fodboldkvinder tabte i weekenden et vigtigt skridt i jagten på det danske mesterskab.

Lørdag tabte ærkerivalerne fra Fortuna Hjørring noget overraskende med 3-0 til KoldingQ. Søndag kunne Brøndby-kvinderne derfor med en sejr over AGF være sikre på at lægge ud med mindst otte point i slutspillet i Gjensidige Kvindeliga.

Gæsterne havde ikke rigtigt så meget at spille for, da de ikke kan nå at komme med i slutspillet. Det afholdt dem dog ikke fra at drille Brøndby i søndagens opgør.

Hjemmeholdet burde dog have bragt sig foran, da Rebeka Winther blev spillet helt fri foran mål. Katrine Svane i AGF-målet fik dog afværget den store mulighed på kanten af straffesparksfeltet. Det var første halvlegs klart største mulighed, og de to hold gik til pause med stillingen 0-0.

13 minutter inde i anden halvleg var det Ann-Kathrin Dilfer i Brøndby-målet, der afværgede en mulighed, da gæsternes Thea Rhode pludselig blev spillet fri tæt inde under mål. På det tidspunkt havde AGF overtaget, og fire minutter senere var det stolpen, der reddede Brøndby fra at komme bagud.

Knap 21 minutter før tid lykkedes det dog AGF at komme på tavlen, da Johanne Guldbæk Pedersen hamrede bolden fladt i kassen fra kanten af Brøndbys straffesparksfelt, efter at hun opsnappede en skidt tværaflevering fra Caroline Pleidrup i Brøndbys midterforsvar.

Kort efter forsøgte Brøndby at svare igen, da Agnete Nielsen blev spillet i dybden, men hun gled i bolden, inden det blev til en reel afslutning.

Brøndby havde flere gode muligheder for at udligne i slutfasen, men fælles for dem alle var, at offensiven manglede den sidste skarphed. Derfor måtte Per Nielsens tropper for fjerde gang i træk forlade banen uden en sejr.

Nederlaget betyder, at Brøndby er tvunget til at vinde i Aalborg i grundspillets sidste kamp, hvis de blå-gule ikke skal risikere at lægge ud i slutspillet med seks point. Teoretisk kan Brøndby godt nå at ende på førstepladsen. Det kræver dog dels en storsejr til Brøndby over AaB, mens HB Køge skal tabe stort til Fortuna Hjørring i sidste spillerunde af grundspillet den 13. februar.

Brøndby får dog mulighed for at vaske skuffelsen mod AGF væk allerede på onsdag, hvor Olympique Lyonnais besøger Brøndby Stadion i UEFA Women’s Champions League.

Her skal de ’Pigerne fra Vestegnen’ forsøge at indhente franskmændenes føring på 2-0 fra det første opgør.