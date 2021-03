Smart i fart: Kravlede væk fra førersædet i kørende bil

Retten i Glostrup dømte en 17-åring mand for at være lidt for smart. Foto: Robert Hendel

Hele området. For at undgå færdselsbøder skiftede en ung mand sæde under kørslen, og påstod, at føreren var stukket af. Nu skal han fængsel i stedet

Af Jesper Ernst Henriksen

Retten i Glostrup har idømt en ung mand på 17 år 40 dages ubetinget fængsel for særlig hensynsløs kørsel. Baggrunden var to særprægede hændelser, hvor politiet ville standse ham, fordi han kørte for hurtigt.

Begge gange kravlede han fra førersædet til bagsædet, mens bilen – nu uden fører – forsatte med 20-25 km/t i omkring 100 meter, til den standsede af sig selv. Selvom betjenten kørte lige efter og så, at der blev byttet plads i bilen, nægtede den unge mand at have ført bilen. Han påstod i stedet, at føreren var stukket af.

Første gang blev han målt med 84 km/t på Vallensbæk Torvevej i en 50 km/t-zone. Dengang var han 16 år. Anden gang var på Gammel Køge Landevej, hvor han som 17-årig blev målt med 142 km/t i en 60 km-zone.

– Det er en atypisk sag, hvor han skaber en farlig situation for andre trafikanter for at slippe for bøder, men samtidig begiver sig ind i mere alvorligere straframmer med fængsel, siger specialanklager Charlotte Møgelhøj fra Københavns Vestegns Politis anklagemyndighed.

Retten idømte den unge mand 40 dages fængsel for to gange særlig hensynsløs kørsel. Fordi han ikke havde førerret, blev straffen gjort ubetinget. Han blev frakendt førerretten ubetinget i tre år, hvilket betyder, at han først kan erhverve kørekort tre år efter, han er fyldt 18 år. Retten idømte ham desuden en tillægsbøde på 34.000 kroner for seks tilfælde af kørsel uden førerret, flere hastighedsovertrædelser og andre forseelser.

Dømte erkendte, at han forsøgte at undgå bøder, og modtog dommen.