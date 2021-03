Slået ud af landets bedste

For første gang i 11 år ender Brøndby Volleyball Klub ikke blandt de to bedste hold i Danmark, når sæsonen er slut. Foto: Robert Hendel

SPORT. Semifinalen blev endestationen for Brøndby Volleyball Klub. De forsvarende danske mestre fra Holte snuppede finalebilletten for næsen af Brøndby i tre intense kampe. Brøndby gav dog mestrene kamp til stregen

Af Robert Hendel

For første gang siden 2010 er kvinderne fra Brøndby Volleyball Klub ikke i finalen, når der spilles om det danske mesterskab.

I weekenden stod afgjorde Holte i egen hule semifinaleslaget mellem ærkerivalerne, der betyder, at Brøndby Volleyball Klub spiller om bronze i slutningen af måneden.

Gæsterne fra Brøndby fik ellers en flot start på kampen og hev første sæt hjem med cifrene 25-20 på en god solid servemodtagning, som gav gode muligheder for effektive angreb på midten af Mette Breuning og Julie de Blanck.

I andet sæt lagde Holte et højere servepres, og kvaliteten i Brøndbys servemodtagning faldt tilsvarende. Brøndbys spil blev for let at læse, og Holte trak fra og kom på 14-7, inden Brøndby i Sofia Bisgaards serv var ved at få kontakt ved 14-12. Afstanden på to point holdt ved, indtil Holte ved 17-15 tog et afgørende ryk til 23-15. Kort efter lukkede hjemmeholdet sættet med 25-17.

Servemodtagningen var i tredje sæt lige så svingende, og efter at have været foran med 10-8, fik Holte et overtag som bragte dem på 19-14. Brøndby fik dog næsten lukket hullet igen ved 19-18. Nærmere kom Brøndby dog ikke, og Holte hev tredje sæt hjem med 25-19.

Fjerde sæt sluttede med de samme cifre, og Holte kunne derfor fejre, at finalepladsen var hjemme.

Set med Brøndby-øjne blev den sikret alt for hurtigt. Brøndby havde torsdag aften alle muligheder for at tvinge Holte ud i endnu et opgør, men også her glippede det til sidst. Brøndby havde ellers Holte helt nede i sækken og første komfortabelt i fjerde sæt. Det lykkedes dog ikke at lukke kampen, som Holte endte med at vinde i fem sæt. Dermed er Brøndby ude af kampen om at vinde danmarksmesterskabet i denne sæson.