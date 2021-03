Skoler lukker på grund af højt smittetryk

I de kommende uger er der ingen elever på skolerne i Brøndby og Vallensbæk. Foto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Smittetrykket er så højt i Brøndby og Vallensbæk, at al undervisning kommer til at foregå digitalt fra fredag morgen og foreløbig frem til 12. april. Det ærger politikerne i de to kommuner

Af Jesper Ernst Henriksen og Robert Hendel

Smittetrykket i Brøndby er nu så højt, at kommunen er nødsaget til at holde skolerne lukket frem til foreløbig 12. april.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som har bedt kommunen lukke skoler og skolefritidsordninger ned for at få nedbragt coronasmitten, der er eksploderet i de seneste uger.

– Som tidligere skolelærer er jeg rigtig ked af det på børnenes vegne. Skolen udgør en stor del af deres sociale liv. De er lige kommet tilbage, og nu skal de hjem igen, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby.

Selvom beslutningen er ærgerlig, mener borgmesteren, at det er nødvendigt skridt i kampen for at få smitten ned i kommunen.

Lukningen af kommunens skoler omfatter alle klassetrin, der i den kommende tid overgår til fjernundervisning fra den 26. marts 2021. SFO’erne i kommunen vil også holde lukket. Her vil der dog være mulighed for nødpasning for elever i 0.-4. klasse, som har særligt behov for det.

Skuffet udvalgformand

I Vallensbæk bliver alt undervisning også digital fra fredag morgen. Epidemikommissionen har pålagt kommunen at lukke skoler og SFO’er fra fredag den 226. marts og hele ugen efter påske, altså kan eleverne tidligst komme tilbage i skole den 12. april.

For elever i 0. til 4. klasse vil der ligesom i Brøndby være nødpasning på skolerne, men opfordringen er altså så vidt muligt at holde sine børn hjemme. Skolelukningen gælder ikke specialklasser.

Nedlukningen skuffer formanden for Børne- og Kulturudvalget i Vallensbæk Kommune, Ricky Van Overeem (K).

– Epidemikommissionen har i dag valgt, at Vallensbæk skal lukke alle skoler og SFO’er med én dags varsel til og med en uge efter påske. Dette til trods for, at der kun er tre smittede i vores skoler. Dette skyldes samfundssmitten i Vallensbæk. Vallensbækborgerne har ellers gået absolut forrest omkring covid-19 test, hvor der alene i sidste uge blev testet over 5.000 borgere, så det er naturligvis ekstremt skuffende for alle vores elever og forældre, som havde glædet sig til at vende tilbage til skolen efter påske, skriver han i et opslag på Facebook.

Kommunen er i dialog med sundhedsmyndighederne om at få lov til at åbne skoler og SFO’er igen lige efter påske.

Moskeer hjælper til

Både Brøndby og Vallensbæk ligger højt placeret på listen over de kommuner med flest smittede borgere i forhold til indbyggertallet. Mens Vallensbæk torsdag eftermiddag lå placeret på en femteplads, indtager Brøndby andenpladsen.

Derfor er Kent Magelund i disse dage på gaden i Brøndby Strand og Brøndbyøster for at opfordre byens borgere til at hjælpe med at få bremset smittekæderne.

– Det er vigtigt, at vi alle gør noget nu, for i sidste ende rammer det os alle sammen, siger Brøndby-borgmesteren.

Meningen med at gå på gaden og møde borgerne er ifølge Kent Magelund ikke at pege fingre.

– Vi er ikke ude for at skælde borgerne ud. Jeg tror på, at vi kommer længst med dialog. Vi forklarer folk om mulighederne for at blive testet, og muligheden for at isolere sig, hvis man er smittet, siger han.

På turen rundt i Brøndby Strand Centrum torsdag eftermiddag havde borgmesteren følge af repræsentanter fra den tyrkiske og den pakistanske moske i kommunen, der hjalp med at dele løbesedler med information om test- og isolationsmuligheder ud.

– Jeg er enormt stolt over, at de går med i dag og hjælper. Det er med til at sende et godt signal, når vi sammen henvender os til borgerne, siger Kent Magelund.

Flere årsager til smitte

Hvorfor smitten igen er taget til i Brøndby, ved borgmesteren ikke. Han har dog tre bud på mulige årsager.

– Vi er den kommune i landet med den største andel af almene boliger. Det betyder også, at mange bor tæt, og dermed er der også større risiko for at smitte hinanden, siger Kent Magelund.

En anden mulig forklaring er ifølge borgmesteren, at mange i kommunen arbejder i servicefag, hvor de dagligt er i kontakt med mange mennesker.

– Det kan være busschauffører, social- og sundhedsassistenter og rengøringspersonale, og de kan af gode grunde ikke arbejde hjemmefra, for de er med til at holde hjulene i gang, siger Kent Magelund.

Han peger også på de sociale, kulturelle og sproglige barrierer, der kan være i en kommune med borgere med rødder i mere end 80 forskellige lande.

Borgmesteren i Brøndby oplever dog, at folk er positive, når han henvender sig til dem.

– Det fortæller mig, at de ikke mangler vilje til at overholde myndighedernes anvisninger. Det kan i stedet være, at der er noget, de ikke har forstået, og det skal vi så hjælpe dem med, siger Kent Magelund.

Fredag eftermiddag er han atter på gaden løbesedler i favnen, når han besøger Brøndby Nord, hvor smitten er særligt høj lige nu.