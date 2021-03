Skal være CO2-neutral i 2050

Brøndby Kommune vil i de næste 10 år have øget fokus på klimaet. Arkivfoto: Robert Hendel

Brøndby. Brøndby Kommune vil over de næste 10 år være mere klimavenlig, også selvom det kan betyde nogle upopulære beslutninger

Af Robert Hendel

Ambitionerne i Brøndby er høje, når det kommer til at gøre kommunen mere grøn og klimavenlig i de kommende 10 år.

I den nye strategi for Brøndby Kommune frem mod 2030, som en enig kommunalbestyrelse har vedtaget, er klimaet et af fem centrale fokusområder. Samtidig har kommunalbestyrelsen slået fast, at ambitionerne ikke må bremses af beslutninger, der ikke er lige populære i borgernes øjne.

Netop klimaet er noget, som kommunens borgere har ytret ønske om, at kommunen fokuserer på i strategien for de kommende 10 år.

– Det er motiverende at se, at vi er en enig kommunalbestyrelse, der synes, at barren skal sættes højt og at vi ikke vil gå af vejen for at træffe upopulære beslutninger, hvis det kommer klimaet til gode, fortæller Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby Kommune.

På et temamøde i februar blev kommunalbestyrelsen præsenteret for, at Brøndby særligt skal gøre noget ved vejtrafikken og el- og varmeforbruget for at nedbringe CO2-udslippet. Det kan blandt andet ske ved, at energiforbruget bliver nedbragt i kommunale bygninger og ved at reducere madspild og træffe klimavenlige valg ved indkøb.

Ved at deltage i ’DK2020 – klimaplaner for hele Danmark’ har kommunalbestyrelsen i Brøndby forpligtet sig til at lave en plan for, at kommunen seneste i 2050 bliver CO2-neutral.

Ifølge kommunen er arbejdet med fokus på grøn omstilling allerede i gang. Blandt andet benytter gadebelysningen LED, og det har ifølge kommunen reduceret energiforbruget med mere end 70 procent.