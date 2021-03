Sætter rammerne for en ny erhvervspolitik

Brøndby Kommune forventer at have sin første erhvervspolitik klar til næste år. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby vil inddrage det lokale erhvervsliv i udviklingen af kommunens første erhvervspolitik. Den forventes at ligge klar i 2022

Af Robert Hendel

Om to år forventer kommunalbestyrelsen i Brøndby at kunne vedtage en endelig erhvervspolitik for kommunen.

Inden da skal der dog først lægges en plan for arbejdet, og her vil kommunalbestyrelsen inddrage aktører fra det lokale erhvervsliv.

Beslutningen om en erhvervspolitik i Brøndby Kommune blev taget i forbindelse med de seneste budgetforhandlinger. Den nye politik på erhvervsområdet skal først og fremmest sætte rammerne for en god erhvervsservice i Brøndby, men den skal også udpege områder, hvor Brøndby Kommune kan profitere af et samarbejde med virksomhederne om eksempelvis grøn omstilling.

– Jeg er særligt glad for, at der er lagt vægt på at inddrage virksomheder, så vi får deres input og kan stå med en robust erhvervspolitik til næste år, som alle kan bakke op om, fortæller Kent Magelund (S), som er borgmester i Brøndby.

Han og den øvrige kommunalbestyrelse har sagt god for en køreplan, som forvaltningen har udformet for arbejdet med den kommende erhvervspolitik.

– Der er lagt op til en tæt dialog med virksomhederne, og det er i tråd med vores drøftelser om erhvervspolitikken, sagde Kent Magelund på kommunalbestyrelsens seneste møde den 10. marts 2021.

Formålet med at høre de lokale virksomheder er at høre deres ønsker til den kommende erhvervspolitik, der bliver den første af sin slags i Brøndby. Planen forventes at ligge klar i 2022.