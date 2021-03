Sådan skriver du en god ansøgning

SPONSORERET INDHOLD: Ansøgningen til drømmejobbet er en svær størrelse. Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvad du skal prioritere, og hvordan du udformer den på en måde, der vækker interesse og gør en potentiel arbejdsgiver interesseret i, hvad du kan tilbyde. Her kan du læse mere om, hvordan du skriver en god ansøgning, der med garanti vil skubbe dig til tops.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det visuelle må ikke blive glemt

Selvom det handler om, hvad du skriver i din ansøgning, kommer vi ikke udenom det visuelle. Mange glemmer at tænke på layout, og det svækker ansøgningens kraft, hvis du ikke har en god opstilling. Heldigvis kan du finde en ansøgning skabelon, der hjælper dig godt på vej. I en skabelon er det visuelle lavet for dig, og du skal blot sørge for at sætte din færdige ansøgning ind i skabelonen.

Fortæl, hvorfor en arbejdsgiver skal ansætte dig

Det vigtigste i en ansøgning er, at du skærer helt ind til benet. Du skal bruge cirka én side, og her skal der være god luft mellem afsnit og linjer. Derfor gælder det om at prioritere grundigt i, hvad du vælger at skrive.

Det er essentielt, at du bringer i spil, hvordan du kan bidrage til den stilling, du søger. Her skal du sørge for at inddrage dine kompetencer og din profil og fortælle mere om, hvorfor den er unik for virksomheden. Du kan også komme ind på, hvad virksomheden kan forvente af dig, og hvordan tidligere læring giver dig den rette profil til at varetage jobbet.

Gør ansøgningen personlig

Din ansøgning skal ikke bare være en formalitet. Det er nemlig igennem ansøgningen, at en potentiel arbejdsgiver kan fornemme dig som person. Du behøver ikke bruge en masse plads på at fortælle om løst og fast, men du bør altid fremhæve nogle af de menneskelige kvaliteter, som du rummer. Du behøver ikke at fortælle, at du kommer til tiden og passer dit arbejde, for det forventer arbejdsgiveren automatisk. Fortæl i stedet om andre kvaliteter, der gør dig til en god kollega.

Skrivestilen kan du også med fordel holde i en personlig tone, men husk altid, at alt med måde også gælder, når du skriver ansøgninger.