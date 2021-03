Sådan får du godt styr på din leasingkontrakt

SPONSORERET INDHOLD: Vi kender allesammen til det med at stå og mangle en bil i hverdagen. Men hvorfor så ikke anskaffe os en bil, når der er brug for det.

Det kan være svært helt at vide, hvordan du skal finansiere din nye bil, om den skal være brugt, leaset eller spritny. Det kan være meget forskelligt fra husstand til husstand, hvilke behov man har, og derfor kan det være https://www.tjekbil.dk/leasing/privatleasing er lige stedet for dig. Hvis du gerne vil ud og privatlease din nye bil, og derfor gerne vil vide mere om, hvordan du får godt styr på din leasingkontrakt, læs med her.

Skal du købe eller lease en bil?

Når du står og mangler en bil i husstanden, er der flere forskellige måder at få anskaffet en bil på. Det kan være valget står mellem enten at lease en bil eller købe en bil. Hvis du skal træffe dette valg, kan det være en god ide at overveje det grundigt, da der er fordele og ulemper ved begge dele.

En af de helt store fordele ved at lease en bil er, at du har hyppigere mulighed for at få udskiftet bilen, samtidig med du ikke får nogen lån i banken til bil. På den måde vil du måske kunne bruge pengene et andet sted. En af ulemperne ved at lease en bil, er at du ikke selv ejer bilen, men det derimod er leasingselskabet der ejer den, og derfor bliver der lavet en leasingkontrakt.

Hvad er en leasingkontrakt?

Men når du skal lease en bil, stiller du nok dig selv, hvad er sådan en leasingkontrakt egentlig? Man kan sige at en leasingkontrakt er din underskrift på, at du låner en bil i en given periode af et leasingselskab. Det vil sige at leasingselskabet overlader brugsretten af bilen til dig, men det er ikke dig der ejer bilen – det er leasingselskabet. En anden ting er, at alle dine rettigheder som lejer af bilen findes i leasingkontrakten.

Hvad bør kontrakten indeholde?

Men nu sidder du nok og tænker, hvad indeholder sådan en leasingkontrakt egentlig? Helt basalt set, indeholder leasingkontrakten dine rettigheder og pligter som lejer at en bil. Derfor er der også en række ting, din leasingkontrakt skal indeholde.

Den faste pris for at lease bilen

Først og fremmest, skal din leasingaftale indeholde, hvor meget bilen kommet til at koste dig hver måned. Når du leaser en bil, vil du betale et månedlig beløb til leasingselskabet. Dette beløb skal være en fast ydelse hver måned, så du er sikker på at renter ikke gør leasingydelsen højere. På den måde er du sikret at leasing af bilen koster det som er først angivet.

Opsigelse af leasingaftalen

En anden ting, leasingkontrakten skal indeholde, er opsigelse af selve leasingaftalen. Det kan i nogle tilfælde blive nødvendigt at opsige sin leasingaftale, og i sådan et tilfælde, kan det være en god ide at have styr på, hvor længe du hænger på bilen bagefter. Efter 11 måneder med bilen, har du ret til at opsige leasingaftalen med én måneds varsel.

Hvis bilen går i stykker

En sidste ting som leasingkontrakten skal indeholde, er nedskrevne regler om, hvad der skal ske, hvis bilen går i stykker. Man kan ikke altid styre hvad der sker i trafikken, og derfor kan der ske skader og uheld, når du leaser en bil. Derfor er det altid vigtigt at have dine rettigheder i sådan en situation skrevet ned. I leasingkontrakten er det også angivet hvem der må bruge bilen, og i så fald, hvordan de er dækket.

Hvorfor er denne kontrakt vigtig?

Når man køber noget, er det altid en god ide at få kvitteringen og eventuelle garantbeviser med sig hjem fra butikken. Men fordi du ikke køber en bil og i princippet kun har bilen til låns, når du privatleaser, har du brug for at der er en kontrakt mellem dig og leasingfirmaet. På den måde er du sikker på at alle dine rettigheder er sikret, samtidig med du er indforstået med, hvad der skal ske, hvis der sker skade på bilen mens du leaser den. Man kan altså sige at din kontrakt er dit garantibevis, og derfor er den så vigtig når du privatleaser en bil.

Læs kontrakten grundigt igennem

Inden du skriver under på din leasingkontrakt, er det en rigtig god ide at læse den grundigt igennem. Det er ikke altid man lige tænker over det, da der godt kan være mange sider man skal læse igennem. Men ikke desto mindre, er det utrolig vigtigt at vide hvad man skriver under på.

En anden ting er, at inden du skriver under på din privatleasing kontrakt, og dermed skaber den sikkerhed du behøver, bør du overveje om privatleasing er noget for dig, eller om du skal købe en bil i stedet for. Da der er fordele og ulemper ved begge dele, handler det om at vælge den løsning der passer bedst til din økonomi.