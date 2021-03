Rivaler tog det første stik i semifinalen

Brøndby Volleyball Klub tabte første kamp i semifinaleserien mod Holte. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby Volleyball Klub tabte for anden gang på en uge til rivalerne fra Holte

Af Robert Hendel

Brøndby Volleyball Klub måtte søndag stille op uden stortalentet Sofia Bisgaard, som deltager i en 4-stjerners Beachvolley World Tour i udlandet.

Det kunne mærkes i en kamp, hvor Brøndbys kanter havde svært ved at slå bolden gennem Holtes parader.

Det begyndte ellers godt for Brøndby. Holte havde ikke held med at slå Brøndbys servemodtagning i stykker, mens Sille Hansen, Emma Burton og Freja Barkler solidt tog imod returboldene. Det skabte sammen med en række serveesser og fejl hos hjemmeholdet en føring på 16-11, som Holte aldrig fik hentet. Første sæt endte 25-22 til Brøndby.

De gode servemodtagninger fulgte ikke med ind i starten af andet sæt, hvor en godt kæmpende hæver, Tajma Muharemovic havde svære arbejdsbetingelser i bestræbelserne på at finde angribere der kunne score point til Brøndby. Modtagningerne blev gradvist bedre, men Brøndby havde det svært ved at score point mod et godt forsvarende Holte hold, som tog sættet 25-17.

Værterne vandt også det tredje og fjerde sæt, og dermed snuppede de forsvarende danske mestre semifinaleseriens første sejr.

På torsdag står de to hold atter over for hinanden, når Brøndby har hjemmebane i Stadionhal 1.