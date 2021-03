Radikale Venstre får ny formand

Jørgen Boelskov overdrager formandsposten i Radikale Venstre til Thomas Skov Andersen. Foto: Privat

GLOSTRUP. Jøgen Boelskov er nødt til at trække sig som formand for Radikale Venstre i Glostrup og overlader posten til Thomas Skov Andersen

Af Jesper Ernst Henriksen

De Radikale i Glostrup skifter formand. Den hidtidige næstformand Thomas Skov Andersen overtager roret fra Jørgen Boelskov, der har bedt om at blive afløst af helbredsårsager.

– Mit helbred skranter. Generelt føler jeg mig ikke syg, men jeg har oplevet korte perioder, hvor jeg må sætte arbejdsindsatsen lidt ned. Det kan man jo godt komme ud for fra tid til anden, men i et år med kommunalvalg skal man være oppe på fuld styrke hver dag, siger han.

Hvad Jørgen Boelskov fejler ved man ikke, men den foreløbige udredning tegner ikke noget alvorligt billede, men sådan en udredning tager selvfølgelig både tid og kræfter.

Thomas Skov Andersen havde ikke lige set dette komme, men er klar til at gribe stafetten. Han siger:

– Jørgen har udført et kæmpearbejde i mange år, og har stor viden og erfaring, så det bliver svært at undvære ham som formand. Men sygdom er ingen herre over, så jeg forstår og respekterer den beslutning. Derfor er jeg utrolig glad for, at Jørgen vil stå til rådighed med råd og dåd. Vores store styrke i Glostrup Radikale Venstre er, at vi er et godt Team, vi er mange aktive, og vi står sammen, siger han.