Petworld er blevet til Maxi-Zoo

Michael Rass fortsætter som butikschef i Maxi Zoo.

GLOSTRUP. Maxi-Zoo har nu to butikker i Glostrup, efter Petworld på Hovedvejen er blevet til en Maxi-Zoo

Af Jesper Ernst Henriksen

Maxi Zoo har udvidet butikskæden med de tidligere Petworld-butikker. Det gælder også i Glostrup, hvor den nyrenoverede butik på Tavleholmsvej 2D slog dørene op i mandags. Som alle andre Maxi Zoo vil den nye butik i Glostrup selvfølgelig fokusere på foder, legetøj, bure og alt hvad der ellers er brug for til kæledyr.

Derudover er det ambitionen at give kunderne særlige oplevelser med til masser af spændende aktiviteter og arrangementer som for eksempel rådgivningsdage, hvor der sættes fokus på flere relevante kæledyrsemner, fælles gåture samt velgørende indsamlinger, der skal være med til at sende en stor portion kærlighed videre til dyr i nød og svigtede kæledyr på landets internater.

– Mit personale og jeg glæder os meget til at byde nye såvel som tidligere kunder velkommen, når vi slår dørene op til den nye butik. Udover en helt anderledes indretning vil butikken også byde på et spændende og optimeret sortiment, der rummer noget for ethvert kæledyrs behov. Sidst men ikke mindst ser jeg frem til, at det faste team fortsætter og bliver en del af alt det nye. På denne måde kan vi nemlig bedst sikre byens borgere den gode rådgivning og høje service, som vi er kendt for, fortæller Michael Rass Hansen, der er butikschef i Maxi Zoo.