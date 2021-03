Ønsker hurtig skilsmisse

Fra 1. januar bliver al service til borgerne i Vallensbæk drevet her fra Vallensbæk Rådhus. Foto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk og byrådet i Ishøj har godkendt et brev til Indenrigs- og Boligministeriet, hvori de endeligt tilkendegiver, at de ønsker at ophæve det forpligtende samarbejde fra 1. januar 2022. Der venter dog en del arbejd de kommende måneder, hvis det skal lykkes

Af Jesper Ernst Henriksen

Fra 1. januar 2022 forventes Vallensbæk og Ishøj at blive selvstændige hver især, når det forpligtende samarbejde ophæves. Det har begge kommuners kommunalpolitikere vedtaget.

– Befolkningstallet i Vallensbæk er steget med en tredjedel, siden det forpligtende samarbejde blev indført, og gennem de seneste ti år har vi udviklet os til en robust og bæredygtig kommune. Jeg er glad for, at vi får vores fulde selvstændighed tilbage, for det gør, at vi har mulighed for at tilbyde en endnu mere nærværende service til vores borgere, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

Det forpligtende samarbejde har kørt siden kommunalreformen i 2007, hvor det var et krav, for at de to kommuner kunne forblive selvstændige, selvom de ikke levede op til kravet til befolkningstal. Samarbejdet indebærer, at Vallensbæk og Ishøj gennem årene har varetaget en række opgaver for hinanden.

Ishøj har taget sig af genoptræning, det specialiserede socialområde, specialundervisning samt natur- og miljøområdet. Vallensbæk har taget sig af beskæftigelsesområdet. Det har for eksempel i praksis betydet, at jobcentret i Vallensbæk har betjent borgere fra begge kommuner.

Løfte fra borgen

I forbindelse med udligningsreformen lovede flertallet på Christiansborg, at det forpligtende samarbejde kunne ophøre. Det var noget, der vakte glæde i begge kommuner.

– Det har ikke været noget lykkeligt ægteskab. Det var et fornuftsægteskab og vi skylder Ishøj stor tak fordi de gik med til det forpligtende samarbejde i 2007. Havde de ikke gjort det, så var Vallensbæk blevet lukket som selvstændig kommune. Der har ikke været rigtig tilfredshed med tingene. Ishøj har ikke været helt tilfredse med den måde vi håndterede jobcenteret på, vi har noteret, at vi har fået uforudsete ekstraregninger for nogle ting, som Ishøj har udført for os. I år var det 12 millioner, det er ikke tilfredsstillende. Vi tror, at vi kan gøre det bedre selv, når vi bliver herre i eget hus, sagde Søren Wiborg (S) i den forbindelse.

Kenneth Kristensen Berth (DF) er også glad for skilsmissen.

– Der har været et politisk ansvar, der lå hos os, men et ansvar for at udføre, der lå hos Ishøj. Det har ikke været særlig hensigtsmæssigt, men det var fint, der var en mulighed for, at Vallensbæk kunne overleve. siger han.

Han har siden kommunalreformen fået mange henvendelser fra borgere, der ikke har fået den service, de skulle have, i Is-

høj.

– Antallet af klager er nedadgående de senere år, så det er trods alt blevet bedre. Der har været flere området, hvor vi har bokset med folkene fra Ishøj, for at sikre, at det serviceniveau, der er i Vallensbæk, bliver overholdt, siger han.

Masser af praktik

Ligesom når et ægteskab skal opløses, er der også en masse praktiske opgaver, når to kommuner går fra hinanden. Der skal overføres medarbejdere mellem de to kommuner, så for eksempel medarbejdere fra jobcenteret i Vallensbæk kan overføres til Ishøj, mens medarbejdere på natur- og miljøområdet skal den anden vel.

De to kommuner har derfor ønsket at få dispensationen straks, så det bliver muligt at igangsætte processen med medarbejderinddragelse hurtigst muligt.

Det forventes, at de to kommuner når en afklaring vedrørende udveksling af medarbejdere inden den 1. juni, sådan at den endelige overførsel af medarbejdere og opgaver kan ske frem mod årsskiftet.