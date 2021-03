Nyuddannede rengøringsteknikere: Rengøring er en faglighed

Mona og Bente har taget imod tilbuddet om at efteruddanne sig til rengøringsteknikere. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndby Kommunes første faglærte rengøringsteknikere er nu udlært. Det er en del af et ambitiøst projekt om opkvalificering af alt rengøringspersonalet i kommunen

Af Robert Hendel

De 32 første rengøringsmedarbejdere i Brøndby Kommune har allerede afsluttet deres kompetenceløft inden for rengøring og dansk. Kommunen satte i foråret et stort projekt i søen med opkvalificering af alt rengøringspersonale.

For to af de opkvalificerede rengøringsmedarbejdere, Mona og Bente, har det været mere end blot et kompetenceløft. De har nemlig videreuddannet sig og som de første i Brøndby Kommune fået papir på uddannelsen som rengøringsteknikere.

Det betyder også, at titlen som ufaglært er skiftet ud med titlen som faglært.

– Vi er så stolte. Man kommer ikke sovende til sådan en uddannelse, og vi håber, at vi kan være med til at vise, at uddannelse også er for voksne mennesker, fortæller de.

Samtidig håber de, at de kan være med til at sætte rengøring på dagsordenen som et fag.

– Det er ikke ’bare’ rengøring. Det er en faglighed, som i denne coronatid, betyder endnu mere, fordi vi med den rigtige og grundige rengøring kan være med til at bryde smittekæder, fortæller de to kvinder.

De to nyuddannede rengøringsteknikere har i forbindelse med deres efterfølgende uddannelse oven i det fået ny viden om rengøringsmetoder, rengøringsmidler, ergonomi og sikkerhed. Det er et tilbud, som bliver givet til alt Brøndby Kommunes fuldtidsansatte rengøringspersonale.

Mens rengøringspersonalet er på uddannelse, træder ledige til som vikarer efter en opkvalificering, og det kan også betyde, at de får fodfæste på arbejdsmarkedet.

– Så det storstilede projekt er en gevinst for alle parter, lyder det fra kommunen.

Den aktuelle corona-situation har midlertidigt bremset projektet, men Brøndby Kommune forventer, at næste hold begynder til efteråret.

Kompetenceløftet til alt rengøringspersonalet består af et uddannelsesforløb på henholdsvis 18 dage til dem, der allerede har danskkundskaberne på plads, og 55 dages uddannelse til dem, der skal have ekstra dansk. Bag kompetenceløftet står Facility Service, TEC, VSK-sprogcenter og Brøndby Jobcenter.