Nyt samarbejde: Fodboldstævne på græs – og computerskærmen

Til sommer kommer Brøndby Cup ikke kun til at foregå på græsset, hvis det står til arrangørerne bag det store fodboldstævne. Foto: Robert Hendel

SPORT. Til sommer bliver der atter arrangeret en stor fodboldturnering i Brøndby, uanset om corona stadigvæk spøger eller ej. Brøndbyernes IF har nemlig sammen med Brøndby eSport forberedt en FIFA-turnering, der skal være et supplement til turneringen på græsplænerne

Af Robert Hendel

Brøndby Cup blev sidste år aflyst på grund af udbruddet af coronavirus. I år håber Brøndbyernes IF at kunne gennemføre stævnet, som er et af årets højdepunkter i klubben.

Som noget nyt bliver det dog ikke kun på græsset, at der vil blive dystet om pokaler. Sammen med Brøndby eSport er Brøndbyernes IF gået sammen om en FIFA-turnering. Ifølge Tonny Brogaard, der er ansvarlig for Brøndby Cup, er koblingen mellem fodbold og esport logisk.

– Det er jo ikke fjernt fra Brøndby Cups målgruppe at lave noget omkring FIFA, som i forvejen interesserer mange af deltagerne, fortæller Tonny Brogaard.

Derfor har han sammen med Jesper Larsen, som er ansvarlig for Brøndby eSport, set på mulighederne for et meningsfuldt samarbejde. Det handler nemlig om at udnytte hinandens styrker og være til stede dér, hvor målgruppen opererer.

– Vi skal jo hjælpe hinanden, og Brøndby Cup er jo en af de største begivenheder, der er i kommunen i løbet af et år. Det ville være fjollet ikke at være en del af det, når nu vi har muligheden, siger Jesper Larsen.

Han mener, at der er mange lighedspunkter mellem spillet på græsset og bag skærmen.

– Folk er sammen ude på banen, men når de kommer hjem, indgår de stadigvæk i et fællesskab med hinanden. Her sker det bare online i stedet for, og det er der, vi kommer ind i billedet, forklarer Jesper Larsen om tankerne bag Brøndby eCup.

Håber på stævne i ’21

Fodboldklubben håber på, at 2020 var en engangsforestilling, hvad angår Brøndby Cup, der måtte aflyses på grund af risikoen for coronasmitte. Oprindeligt var det da også tanken, at Brøndby eCup skulle have set dagens lys sidste år.

– Vi havde det klar i 2020, men der kom corona i vejen, men i år gennemfører vi det, selv hvis der ikke skulle komme et stævne ude på banerne, understreger Jesper Larsen.

For Brøndbyernes IF er det vigtigt at kunne tilbyde mere end bare spillet på banen.

– Folk kan sagtens sidde bag skærmen derhjemme, men vi skal også ud for at spille mod andre. Vi har brug for at sidde ansigt til ansigt med hinanden, lyder det fra Tonny Brogaard, der er glad for at kunne trække på kompetencerne fra Brøndby eSport.

Den vurdering deler Jesper Larsen.

– I Brøndby eSport slår vi os op på at levere offline-træning. Lige nu er det selvfølgelig online på grund af corona, men vi kan mærke, at forældrene og børnene ikke trives på samme måde i det online træningsunivers. Det betyder noget, at man også har et fællesskab uden om skærmen, forklarer Jesper Larsen.

Af den grund tror de også på, at Brøndby eCup kan blive en stor succes. Interessen for esport er i vækst, og arrangørerne bag nogle af de øvrige, store fodboldstævner i Danmark er også begyndt at kigge i retning af computerskærmene.

– Min første tanke var, at vi skulle med på bølgen allerede sidste år. Det kom vi ikke på grund af corona, så i år skal det være, siger Tonny Brogaard.

Tre scenarier

Erfaringerne fra 2020 betyder, at arrangørerne har forberedt tre scenarier for Brøndby eCup.

– Vi skal være med, og vi har faciliteterne til det. Eksempelvis er det en kæmpe fordel, at vi har eventpladsen. Der kan Brøndby eSport sætte det op, fortæller Tonny Brogaard.

For ham er Brøndby Cup, der normalt bliver besøgt af mellem 10 og 15.000 gæster, nemlig langt mere end spillet på banen.

– Vi vil rigtig gerne have folk og forældre og børn ned omkring Brøndby Cup. Det er ikke kun et fodboldstævne. Der sker også en masse udenom. Sofaspillerne vil vi også have derned. På den måde rammer vi bredt, siger manden med ansvaret for Brøndby Cup.

Derfor er han også glad for samarbejdet med Jesper Larsen og Brøndby eSport.

– At Jesper Larsen og Brøndby eSport er så stærke, er kun godt for os. For jeg ville ikke selv kunne sætte sådan en FIFA-turnering op, erkender han.

For Brøndby eSport er Brøndby Cup samtidig en god anledning til at nå ud til en del af den målgruppe, der render ude på banerne.

– Det er et segment, som vi ellers har svært ved at nå, fordi de ikke bare kommer på stadion alene. I sidste ende handler det om at få plantet klubbens logo i deres underbevidsthed, siger Jesper Larsen, der ligesom Tonny Brogaard har store forventninger til Brøndby eCup.

De to understreger, at Brøndby eCup skal være et supplement til Brøndby Cup’en. Egentligt var ideen, at stævnet skulle afvikles under Brøndby Cup’en i uge 30. Det bliver dog kun finalestævnet, der kommer til at ligge samtidigt med fodboldstævnet på græs.

– Vi kunne godt have holdt det hele under finalestævnet i uge 30, men vi synes selv, at det ville være federe at sprede det ud i foråret, forklarer Jesper Larsen.

På den måde mener han, at det bliver både større og sjovere.

– Så kan vi arrangere små kvalifikationsturneringer, hvor de bedste går videre, men også vinder præmier allerede i kvalifikationen, siger han.

Det første kvalifikationsstævne bliver spillet lørdag den 27. marts 2021.