Nye testmuligheder

Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. Hvissingehallen er blevet et fast teststed med den nye, korte næsetest. Også i Vallensbæk er der nu fast testmulighed

Af Jesper Ernst Henriksen

Torsdag klokken 12 gik de først borgere gennem Hvissingehallen og blev testet for corona. Hallen skal i den kommende tid være fast teststed, hvor der er mulighed for at blive testet alle ugens dage fra klokken 8 morgen til 20 om aftenen. De benytter den nye kvivktest, der kun skal et par centimeter op i næsen og man får svar på cirka et kvarter.

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus er også blevet fast teststed med åbningstider alle ugens dage fra 8.00 til 20.00 og ligeledes med den nye kviktest.

Opfordringen fra begge kommuner er at lade sig teste jævnligt, især hvis man møder fysisk på arbejde.