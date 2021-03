Det er blandt andet muligt at få kviktest her i Hvissingehallen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Nye muligheder: Her kan du blive testet for coronavirus

HELE OMRÅDET. Der er åbnet fast testcenter i Brøndby og i Glostrup Hallen, mens Vallensbæk Kommune nu også har købt en testbus

Af Robert Hendel & Jesper Ernst Henriksen

Strategien for genåbningen af Danmark involvere det såkaldte coronapas, så man ved for eksempel frisøren eller på en restaurant skal fremvise en højest 72 timer gammel negativ coronatest, man skal være vaccineret eller have en overstået corona-infektion.

Heldigvis er der masser af muligheder for at blive testet i Folkebladets område.

I Glostrup er der som tidligere omtalt åbnet fast teststed i Hvissingehallen med kvick-testen. Kommunen har også stadig party-bussen, der kører rundt primært for at teste kommunens personale, men hvis der er ledige tider, kan borgere også gøre brug af den.

Derudover åbnede der i sidste uge teststed i Glostruphallen, hvor der bruges pcr-testen, som man skal reservere tid til. Glostrup-borgerne er blandt de bedste i landet til at lade sig teste. Det glæder borgmester John Engelhardt (V).

– Det er virkelig flot, at rigtig mange mennesker i Glostrup lader sig teste. De sneste uger er smiten i Glostrup faldet markant mere end andre steder, siger borgmester John Engelhardt.

Nyt fast teststed

Også i Brøndby er der flere af testmuligheder. Det mobile testcenter i Kulturhuset Kilden bliver fra næste uge omdannet til et fast testcenter, der har åbent hver dag.

Det betyder, at der i Brøndby er mindst to testmuligheder, når du skal testes for covid-19. Ændringen betyder dog, at det nu kræver tidsbestilling, hvis du skal have foretaget PCR-testen.

– Jeg håber at alle borgere vil medvirke til at bryde smittekæderne ved at lade sig teste jævnligt, siger Brøndby-borgmester Kent Magelund (S).

Deler flyers ud

I Vallensbæk har kommunen taget alternative metoder i brug, for at opfordre borgerne til at blive testet. I disse dage er en mindre hær af kommunens medarbejdere på gaden med flyers, der opfordrer borgerne til at blive testet – både i boligområderne og foran byens butikker. Derudover har kommunen sendt sms til borgerne og besked i e-boks til virksomheder.

– Vi sætter massivt ind for at spore og stoppe smitten, og testning er alfa og omega. Det er den eneste måde, vi kan få stoppet smitten på. For kun ved at finde ud af, hvor smitten er, kan vi få den isoleret og bremset, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K).

Kommunen har også lejet en bus, der er blevet indrettet som mobilt kviktestcenter. Den kommer rundt forskellige steder i kommunen, og man kan bare droppe ind til en test, når man ser den. Derudover er der for tiden tre faste teststeder i Vallensbæk, nemlig på Højrupgård, i sundhedshuset i nord og i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.