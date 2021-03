Nye aktiviteter på grønt område

Dette grønne områdes status skabte debat på kommunalbestyrelsens møde. Foto: Robert Hendel

VALLENSBÆK. Det grønne område mellem Holbækmotorvejen og Vallensbækvej skal ikke bebygges men beplantes med træer og buske og der skal være oplevelser i området

Af Jesper Ernst Henriksen

På onsdagens kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk blev Kommuneplan 2020 til 2023 vedtaget.

Kommuneplanen indeholder de overordnede rammer for, hvad der må bygges og ikke bygges i alle dele af kommunen. Områder kan for eksempel være udlagt som rekreative, til rækkehuse, etagehuse, liberalt erhverv eller mange andre muligheder.

Selve kommuneplanen indeholder ikke de store nyheder, som ikke har været behandlet i andre sammenhænge. Det gjorde til gengælde den politiske debat i den forbindelse.

Forbliver grønt

Socialdemokratiet havde foreslået, at det grønne område mellem Holbækmotorvejen og Vallensbækvej skulle udlægges som netop grønt område og ikke med mulighed for bebyggelse, som der er i dag.

– Vi ser hellere området udviklet til et attraktivt grønt naturområde kaldet “Vallensbæk Nordskov”, sagde Søren Wiborg (S).

Partiet pegede blandt andet på mulighed for vild skov, kanaler til Vallensbæk Nordhavn, en bane til fjernstyrede modelbiler, lege og trænings faciliteter, cykel og mountainbike stier, grill og bålpladser eller en minigolf bane.

Den idé mødte opbakning fra Dansk Folkeparti, der påpegede, at de også ved vedtagelsen af tidligere kommuneplaner ønskede at ændre områdets status, så det ikke må bebygges.

Konservative var egentlig enige i, at der ikke skal bygges i området. De mente bare ikke, at området skal ændre status i juridisk forstand.

– Vi har ikke noget ønske om at bebygge den pågældende grund. Der er en sag på vej igennem forvaltningen, hvor vi vil sørge for, at hele området bliver grønt. Der bliver plantet træer og buske, og der bliver oplevelser på området, sagde Jan Høgskilde (K).

Han glædede sig også over, at han faktisk kunne imødekomme de fleste høringssvar.

– Langt de fleste høringssvar handler om, at der ikke skal bygges på Vandgrunden. Det er derfor dejligt at kunne sige, at det skal der heller ikke. Det er en del af principaftalen med ejerne af VUC-grunden, sagde han.

Der var dermed ikke flertal for Socialdemokratiets ændringsforslag. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemte imod kommuneplanen, mens konservative stemte for.

Ingen afstemning

Dansk Folkeparti foreslog, at kommuneplanen skulle til en bindende folkeafstemning.

– De ændringer, der laves i Vallensbæk Kommune i disse år, er af en så voldsom karakter, at vi mener, der er behov for at høre befolkningens holdning til det. Kommunen ændrer sig. Den går fra at være præget af lav bebyggelse til at være præget af etageejendomme, og Vallensbæk smelter sammen med resten af Vestegnen. Vallensbæk går fra at være den grønne plet til at være en del af betonen, sagde Keneth Kristensen Berth (DF).

Socialdemokratiet kunne ikke bakke op om den holdning.

– Vi synes ikke, en kommuneplan er velegnet til en folkeafstemning. Der kan være nogle i Nord, der er imod et projekt, og nogle i Syd, der er imod et andet projekt, og nogle på en lille villavej, der er imod en lille ting i kommuneplanen. Der kan være rigtig mange grunde til at stemme imod en kommuneplan. Vi mener, det repræsentative demokrati skal bestemme, hvordan kommunens udvikling skal være, sagde Søren Wiborg.

Konservative kunne heller ikke bakke op.

– Kommunen har udviklet sig. Det han den gjort siden kommuneplanen fra 2013, så man har haft lejlighed til undervejs at tage stilling til, om politikerne gjorde det godt. Den udvikling er sket med et meget bredt flertal, de seneste år af 13 ud af 15, sagde Jan Høgskilde.

Kenneth Kristensen Berth mente, at folk til kommunalvalget kunne finde på at stemme efter andre emner end deres holdning til byudvikling.

– Til kommunalvalget er den her kommuneplan jo vedtaget. Og det er velkendt, at et kommunalvalg handler om mange andre ting end byudvikling. Derfor kan der godt være en bred modstand mod kommuneplanen og den byudvikling, der skal ske i Vallensbæk, men det vil ikke nødvendigvis vise sig i en afstemning, sagde han.