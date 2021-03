Nu gør de klar til nedrivningen

Senere i år begynder arbejdet med at rive de fem forurende højhuse i Brøndby Strand ned, blandt andet disse to højhuse i Albjergparken. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Snart bliver det første af de fem forurenede højhuse revet ned. Først skal der dog etableres en byggeplads, og det arbejde er nu i gang

Af Robert Hendel

Nedrivningen af de fem højhuse rykker nærmere.

I forbindelse med nedrivningen bliver der etableret en byggeplads omkring de tre højhuse i Albergparken, som betyder, at det bliver nødvendigt at adskille trafikken til byggepladserne fra beboertrafikken.

Den midlertidige omlægning af trafikken vil ifølge den miljøvurdering, der blev udarbejdet i 2019, reducere nedrivningsperioden fra fem til tre år. Trafiksepareringen har været i høring i seks uger, og den er netop blevet godkendt af Brøndby Kommune.

Derfor gik de første maskiner i gang med at etablere de midlertidige trafikale ændringer, der skal være klar, inden den store nedrivning af de tre første højhuse kan begynde i Albjergparken.

Blandede følelser

Det endelige dødsstød til de fem ikoniske højhuse vækker blandede følelser hos både beboerne og de boligorganisationer, der ejer højhusene.

– Husene har været hjem for mange mennesker i mange år, og det er meget trist, at det er endt her, siger Kai Dinesen, der er næstformand i organisationsbestyrelsen hos PAB, som ejer to af højhusene i Albjergparken.

Nedrivningen er kun første fase i den store helhedsplan, som Brøndby Strand Parkernes boligselskaber har vedtaget for udviklingen af området. Samtidig er kommunen i gang med en udviklingsplan for hele bydelen over de næste mange år.

– På den måde håber og tror jeg på, at nedrivningen kan bidrage til noget positivt for hele området, når vi nu ikke kunne undgå det, fortsætter Kai Dinesen.

Lang ventetid

Nedrivningen blev besluttet i de tre boligorganisationer tilbage i 2017.

– Det var ikke en let beslutning. Vi havde alle til det sidste håbet på, at der ville kunne findes en løsning, så vi ikke var nødt til at rive husene ned og flytte beboerne ud af deres hjem, siger Ulrik Brock Hoffmeyer, der er administrerende direktør i Bo-Vest, som administrerer Tranemosegård, en af ejerne af højhusene.

I 2018 godkendte Brøndby Kommune en lokalplan, der imødekom boligorganisationernes ønske om muligheden for en nedrivning af de historiske højhuse. I de følgende år er der arbejdet på at planlægge nedrivningen, der snart går i gang.

– Vi ved, at beboerne har ventet længe på, at der så også sker noget fysisk, og vi forstår til fulde den frustration, der har været omkring ventetiden. Derfor er der et meget stort skridt, at vi nu kan komme i gang med det arbejde, der starter hele nedrivningsprocessen, siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

Den største opgave i Danmark

Alle fem højhuse forventes at være jævnet med jorden i slutningen af 2023. Det er entreprenørfirmaet Kingo Karlsen A/S, der har fået til opgave at rive højhusene ned og transportere de 50.000 ton beton væk i løbet af de næste to og et halvt år i det, firmaet kalder Danmarks største nedrivningsopgave.

– Vi har tidligere revet store bygninger ned, men der har metoden været anderledes. Her skal vi ’bygge baglæns’ og skille bygningerne ad element for element. Det er en helt anden proces, der larmer meget mindre end ’klassisk’ nedrivning, forklarer Nico Jørgensen, der er projektleder i Kingo Karlsen.

Han tilføjer, at beboernes trivsel bliver prioriteret højt, mens nedrivningen foregår.

– Det er deres hverdag, vi arbejder i, siger Nico Jørgensen.