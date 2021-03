Når politikernes visioner er sandet til

Debat.

Af Erik Kærgaard Kristensen Formand for Vallensbæklisten

Vallensbæk har hårdt brug for udvikling. Det viser Kommuneplan 2020-32, som nu vedtages. De konservative har gjort kommunen til en soveby, der består af tre boligområder, der ikke har meget med hinanden at gøre, og hvor borgerne leder forgæves efter bymæssighed eller bare noget, der leder tanken hen på en rigtig by. Vallensbæk lider under manglende byplanlægning, fordi boligbebyggelserne i Vallensbæk er planlagt som isolerede øer uden bymæssig sammenhæng med deres omgivelser.

Når planlægningen overlades til ’udviklere’ ofres byplanlægningen, og borgernes nærmiljø bliver fattigt. End ikke fortove er det blevet til i visse centrale områder, og borgerne må færdes ad ansigtsløse veje, som man ellers kun finder i gamle industrikvarterer.

Kommunen er stadig uden de byfunktioner, som karakteriserer bysamfund af Vallensbæks størrelse: Hotel, teater, museum, højere uddannelsesinstitutioner, bank etc. Borgerne er derfor afhængige af at besøge nabokommunernes forretninger, kulturliv og offentlige servicefunktioner.

Men vigtigst er det, at kommunen har meget få arbejdspladser i forhold til arbejdsstyrkens størrelse. Borgerne må derfor alt for ofte søge job uden for kommunen. Det øger biltrafikken og giver dårlige muligheder for at skabe det byliv, som er en vigtig parameter for at tiltrække gode skatteborgere.

Misforholdet forværres i disse år, hvor erhvervsgrundene udlægges til tætte boligområder, der på grund af lav bymæssig kvalitet, kombineret med støj og møg fra motorvej og S-bane, risikerer at ende som slum fra starten.

De konservative forveksler ’udbygning’ bestående af boliger med ’udvikling’ og erstatter de nuværende problemer med endnu større problemer, som risikerer at føre til ’afvikling’.

Sådan bliver politikerne til ’problemet’ i stedet for løsningen, for de har haft magten så længe, at de er sandet til i vanetænkning.

Derfor er det afgørende vigtigt, at vi får et andet flertal ved næste valg.