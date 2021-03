Motorvejsboliger skal aflyses

DEBAT.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune

Planklagenævnet har underkendt lokalplanen for Vallensbæk Gårdhaver – etagebyggeriet på op til 14 etager, der skulle placeres klods op ad Køge Bugt Motorvejen. Dansk Folkeparti har fra begyndelsen været imod byggeriet og vi har ikke kunnet forstå, hvorfor Konservative og Socialdemokratiet mente, at det var en god idé at bygge boliger på et så støjbelastet område.

Nu fremgår det også sort på hvidt af planklagenævnets afgørelse, at kommunen har foretaget vilde krumspring for at få lov til at realisere byggeriet.

Planklagenævnet peger blandt andet på, at kommunen har forsøgt at sælge byggeriet som en udvidelse af et eksisterende boligområde, selvom området jo i dag er et erhvervsområde. Dette for at komme uden om planlovens bestemmelser om forbud mod nyt byggeri i første række i områder med vedvarende støj.

Jeg vil derfor opfordre kommunalbestyrelsens flertal til at besinde sig. Aflys byggeriet langs Køge Bugt Motorvejen. Undlad at forsøge nye krumspring ved at indføre krav om dobbeltfacader i lokalplanen eller andet. Terrænet langs Køge Bugt Motorvejen er uegnet til menneskebeboelse. Det er derfor Miljøstyrelsens vejledning lyder på, at der ikke planlægges nye boligområder, hvor støjen overstiger 68 db.