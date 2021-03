Mærkeligt at være glad efter et nederlag

Nanna Christiansen scorede kampens første mål i opgøret mod Lyon i Champions League, men målscoreren måtte efter kampen erkende, at Brøndby var oppe imod overmagten. Foto: Robert Hendel

SPORT. Fodboldkvinderne fra Brøndby gav de franske favoritter fra Lyon kamp til stregen. I sidste ende viste gæsterne sig dog for stærke, erkender Brøndby-målscorer Nanna Christiansen

Af Robert Hendel

Det er langt fra normalt, at Brøndby-lejren storsmiler efter et nederlag. Onsdag var det dog tilfældet efter nederlaget på 1-3 til Olympique Lyonnais i UEFA Women’s Champions League.

– Det er lidt mærkeligt, at man er glad, når man har tabt, men jeg synes, at vi kæmper for hinanden og knokler røven ud af bukserne. Vi holder dem på et samlet 5-1. Det synes jeg kun, at vi kan være rigtigt stolte af, lød det kort efter kampen fra hjemmeholdets Nanna Christiansen, der scorede målet til 1-0 for Brøndby.

Scoringen var hendes første, siden hendes sejrsmål mod KoldingQ den 3. oktober 2020. Derfor var hun naturligvis ekstra glad for at have sat en stopper for måltørken.

– Det er dejligt at score mål igen, og at det sker mod Lyon, er jeg rigtig godt tilfreds med. Det er dog vigtigere, at hele holdet gør det godt, sagde Nanna Christiansen.

Den rutinerede Brøndby-topscorer erkendte, at de blå-gule i perioder var overmatchede mod de franske storfavoritter, der har vundet turneringen de seneste fem år i træk.

– Det er verdens bedste hold, vi møder, så selvfølgelig er vi overmatchede. Alligevel holder vi dem fra de helt store chancer, konstaterede Nanna Christiansen.

Hun er stolt af, at det lykkedes for Brøndby at drille Lyon, selvom gæsterne viste sig at være en alt for stor mundfuld for ’Pigerne fra Vestegnen’.

– Vi står imod dem. Det er ret godt gået af os. Det er nogle af verdens bedste spillere, vi er oppe imod. De er fuldtidsprofessionelle og får det hele serveret på et sølvfad og spiller mod os, som har arbejde og det ene og det andet ved siden af, sagde Nanna Christiansen stolt.

Ifølge den garvede måltyv kan holdet tage mange ting med fra onsdagens opgør mod Lyon.

– Når vi møder de allerbedste, kan vi godt stå imod dem. Det skal vi tage med i ligaen, for når vi kan være så gode i defensiven mod det allerbedste hold i verden, så skal vi også kunne gøre det i ligaen. Vi skal have ild i øjnene og vise, at vi bare vil det her, forklarede Nanna Christiansen med henvisning til de seneste resultater i den hjemlige turnering.

Brøndby er uden sejr i de seneste fire kampe i Gjensidige Kvindeliga, og det skal der laves om på, når de blå-gule løber på banen i Aalborg på lørdag.

– Vi vil gerne vise, at det, der skete i weekenden mod AGF, var en kæmpe fejl. Nu er vi klar til ligaen, og det kommer vi til at vise i weekenden, lød det fra Nanna Christiansen.

