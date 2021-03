Løsning for forældrene afvist

Der bliver kun oprettet to 0. klasser på Nordvang til sommer. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Konservative, Bylisten og Liberal Alliance foreslog på kommunalbestyrelsesmødet i sidste uge, at der bliver oprettet en ekstra 0. klasse på både Nordvang og Søndervang, så der vil være plads til alle ansøgere øst for Ringvejen. Det blev ikke vedtaget

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet beskrev i sidste uge, fik i alt 37 forældre ikke opfyldt deres ønske til, hvilken afdeling af Glostrup Skole deres børn skal starte på til sommer. 24 fik ikke plads på Nordvang, mens 13 ikke fik plads på Søndervang. Af disse har syv fået plads på Skovvang, mens resten fik plads på Vestervang.

Det var mange forældre utilfredse med. De har derfor henvendt sig til politikerne over de seneste uger. Det fik Konservative, Bylisten og Liberal Alliance til at fremlægge et medlemsforslag til kommunalbestyrelsen, der kunne løse problemet i år.

– Jeg vil gerne gøre stort set alt for at imødekomme forældrenes ønsker og behov i forhold til indskrivningen til Glostrup Skole. Glostrup Skole skulle gerne være førstevalg, men det bliver det kun, hvis vi har forældreopbakningen fuldt ud, sagde Dan Kornbek Christiansen (K), der havde skrevet forslaget.

Forslaget gik ud på at oprette en ekstra 0. klasse på Nordvang og Søndervang. For at skaffe plads til dette, skal den såkaldte modtagerklasse flyttes til Vestervang, hvor der er ledige lokaler. Modtagerklassen er for børn, der lige er kommet til Danmark, og derfor i nogle timer om ugen bliver taget ud af en normal klasse og får særlig sprogundervisning. Klassen ligger lige nu på Søndervang, men det er planen at oprette en ny klasse på Nordvang efter sommerferien og så indfase klassen her, mens den udfases på Søndervang.

Ifølge borgmesteren ville det ikke være fair at flytte klassen nu.

– Børnene i modtagerklasserne kan ikke med nogen rimelighed flyttes midt på foråret. Og der er ikke tid til at flytte personale, indrette lokale, orientere familierne og organisere opstart. Det vil være et meget stort indgreb i hverdagen for børnene i modtagerklasserne at rykke dem på nuværende tidspunkt. Dels fordi det giver et afbræk i relationerne til de børn, de er sammen med i de almindelige klasser, dels fordi de vil afbryde relation til de lærere, som underviser dem aktuelt, sagde John Engelhardt.

Er der plads?

Der var derudover en del diskussion om, hvorvidt de lokaler, som vil blive ledige, overhovedet kan bruges som klasselokaler.

Ifølge et notat fra sidste år er der lige nu 25 almindelige klasser på Nordvangskolen, mens der efter sommerferien vil være 24 almindelige klasser og et lokale til modtagerklassen. Ifølge samme notat skulle der være plads til at oprette fire klasser til sommer på Søndervangskolen, hvilket blev bekræftet i Folkebladet i sidste uge.

Piet Papageorge (V) talte om, at det måske ikke var et kosteskab, men i hvert fald ikke et klasselokale i normal størrelse, der skulle bruges.

– Vi kan inddrage det absolut sidste lokale på Søndervang til at lave fire klasser og dermed fjerne alle muligheder for differentieret undervisning og klassedeling, sagde han.

Marlene Frandsen (LA), der også havde skrevet under på forslaget, mente det handlede om politisk vilje.

– Jeg savner lidt ærlighed i denne diskussion. Der bliver sagt fra forskellige sider, at der ikke er kapacitet til at lave en ekstra klasse på Søndervang. Det handler om politisk vilje. Jeg har et notat liggende, hvor der bliver talt om at oprette fire klasser på Søndervang. Det er en politisk beslutning, at man vil have tre klasser på Vestervang. Det skal man ikke være flov over. Det er helt fint, man skal bare være ærlig om det, sagde hun.

Lars Thomsen (Bylisten), der også har skrevet under på forslaget, luftede tanker om at leje pavillioner til ekstra klasser på Nordvang og Søndervang. Det var der dog ikke opbakning til, ligesom borgmesteren gjorde det klart, at han ikke kunne stille et helt nyt forslag under behandlingen af punktet.

– Det er forældrene, der skal bestemme, hvor vi vil have vores børn til at gå. Det er kommunens opgave at sørge for, at det i videst mulige omfang kan lade sig gøre, sage Lars Thomsen.

Ny procedure

Den anden del af forslaget handler om, hvordan politikerne træffer beslutning om antallet af klasser på hver afdeling. Lige nu er proceduren den, at kommunalbestyrelsen efter indstilling fra skolen træffer en beslutning om, hvor mange klasser, der højest kan oprettes på hver afdeling. Den beslutning bliver truffet dels på baggrund af, hvor meget plads der rent fysisk er på hver afdeling, og dels på baggrund af det forventede antal børn.

Som det kunne ses af en grafik i Folkebladet i sidste uge, var prognosen for det forventede antal børn skudt en del ved siden af for Vestervang og Nordvang.

– Jeg forstår ikke, hvorfor vi får nogle tal, der ligger så langt fra det, der er det korrekte, sagde Dan Kornbek Christiansen (K).

Derfor foreslog de tre partier, at man først skal spørge forældrene, hvor de gerne vil have deres børn gående, og derefter træffe den politiske beslutning om antallet af klasser på hver afdeling.

Det blev også skudt ned af borgmesteren, der læste op fra en vurdering af mulighederne, som han havde fået af forvaltningen.

– Hvis man skulle vente med at beslutte rammen til efter indskrivningen, ville det kræve, at indskrivningen skete cirka to måneder tidligere end nu, hvilket ville være ret generende for borgerne. Det vil også påvirke skolens planlægningsmuligheder, sagde han.

Han henviste derefter til, at det ifølge folkeskoleloven er skolelederen, der har ansvaret for klassedannelse. Det kommunalbestyrelsen kan sætte rammerne for, men ikke påvirke direkte. Så efter halvanden times debat endte forslaget fra de tre partier med at blive stemt ned.