Liberal Alliance klar med kandidater til kommunalvalget

Marlene Frandsen og Troels Bennike er mulighederne til kommunalvalget til november. Foto: Casper Larsen

GLOSTRUP. Marlene Frandsen kommer til at stå øverst på Liberal Allinces liste til kommunalvalget til november, men sideordnet med Troels Bennike, der står nummer to

Af Jesper Ernst Henriksen

Som Folkebladet har omtalt tidligere, er Marlene Frandsen skiftet til Liberal Alliance, efter hun meldte sig ud af Venstre efter uenigheder om den politiske linje.

Hun kommer til at stå øverst på listen, mens Troels Bennike kommer til at stå nummer to.

De to bliver dog opstillet sideordnet, så hvis partiet får et enkelt mandat, bliver det den, der får flest personlige stemmer, der får pladsen.

– I samarbejde med Troels vil jeg arbejde målrettet på at sikre borgerne flere frie valg mellem ligeværdige muligheder. Frit skolevalg, frihed til at passe egne børn, frihed til at vælge plejehjem osv, siger Marlene Frandsen.

Folkeskolen samt erhvervsklimaet er helt centrale mærkesager for Liberal Alliance i Glostrup:

– Eksperimenternes tid skal stoppe. Alt for mange forældre føler, at de og deres børn blot er brikker i et kommunalt puslespil der lagt på forhånd, og det vil vi sætte en stopper for ved at sikre det frie valg og arbejde for at etablere en friskole, fortsætter hun.

Derudover vil partiet arbejde for at få nye arbejdspladser til byen.

– Erhvervslivet i Glostrup står over for store udfordringer på grund af nedlukningen af minkerhvervet. Der skal arbejdes aktivt på at få nye erhverv ind i kommunen, som kan erstatte de tabte. Glostrup skal gøres til en af de mest erhvervsvenlige kommuner, så vi får et fundament, der kan understøtte vore ambitioner med for eksempel skolerne, udtaler Troels Bennike.