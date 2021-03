Liberal Alliance arbejder for et reelt frit skolevalg i Glostrup

Det vil være klædeligt, hvis Socialdemokraterne og Venstre i debatten om dette års indskrivning til Glostrup Skole vil vedstå sig deres politiske prioritering og detailstyring i fordelingen af kommende 0. klasse børn til byens skoler og sige højt, at man vil have tre 0. klasser til opstart på Vestervang i 2021, lige meget hvilke ønsker forældrene til de kommende skolebørn har.

De to borgmesterkandidater fra S og V påstår, at det er på grund af manglende kapacitet på de andre skoler, at man vil oprette tre klasser på Vestervang og dermed sende flere af byens børn ud på en lang og/eller farlig skolevej.

Men det er jo ikke korrekt. I et forvaltningsnotat står der, at det er muligt at oprette fire 0. klasser til opstart på Søndervang. Det synes Liberal Alliance, Konservative og Bylisten er en rigtig prioritering, fordi det opfylder forældreønskerne og understøtter det frie skolevalg i Glostrup.

Derudover forslår vi, at man rykker modtagerklassen til Vestervang og etablerer en ekstra klasse på Nordvang. Det er vores politiske prioritering, og den står vi ved. Det ville være godt for den politiske debat, hvis alle partierne kunne være ærlige om deres politiske prioriteringer – også Venstre og Socialdemokraterne!

Borgmesterkandidaten fra Venstre har i debatten den frækhed at påstå, at man jo ikke kan sætte hjul på lokalerne og køre frem og tilbage. Det er en flabet og umoden bemærkning, og det gør simpelthen grin med de forældre og børn, der står i denne situation. De har brug for at blive behandlet ordentligt og talt til som voksne mennesker, som faktisk godt ved at man ikke sætter hjul på en bygning. Som forælder til skolebørn i Glostrup ved jeg, hvor mange tanker og bekymringer man gør sig om sine børns skolegang – alle forældre fortjener dyb respekt i dialogen om skolestart!

I Liberal Alliance arbejder vi for et reelt frit skolevalg på byens skoler, og derfor arbejder vi også aktivt for at tiltrække en privatskole til kommunen, så borgerne sikres et reelt frit skolevalg. Vi arbejder for at Glostrup skal være en kommune, der er til for borgerne og ikke omvendt.

Svar: Jeres forslag vil forringe det samlede skoletilbud betydeligt

Kasper Damsgaard (S)

Borgmesterkandidat og Formand for Børne- og skoleudvalget.

Kære Marlene. Socialdemokratiet i Glostrup vedstår sig såmænd den beslutning som blev truffet tilbage i oktober sidste år. Dels fordi, der i det notat, du refererer til, også står, at man i tilfælde af fire spor på Søndervangskolen, vil fylde skolen til bristepunktet.

En ekstra klasse på Søndervangsskolen vil i givet fald presse kapaciteten i forhold til skemafleksibilitet, lokaler til holdundervisning, projektundervisning, specialpædagogisk bistand m.v., og det vil dermed forringe det samlede skoletilbud betydeligt for de elever, som i forvejen går på skolen.

Med hensyn til jeres forslag om at rykke modtagerklassen fra Nordvangskolen til Vestervangskolen og på den måde frigive et lokale, vil det i praksis betyde, at I vil rykke 22 elever ind i et grupperumslokale. Ikke et klasselokale, men et grupperum. Et grupperum er oftest halvt så stort som et almindeligt klasselokale.

Det håber jeg i virkeligheden ikke er den slags skoletilbud, som næstformanden for Børne- og Skoleudvalget ønsker for børnene i Glostrup skole.

Med hensyn til farlig skolevej vil forslaget om at flytte modtagerklassen fra Nordvangskolen til Vestervang give de samme udfordringer, som du i dit læserbrev slår på trommen for. Dermed løser du jo ikke problemet, men flytter det blot over til nogle andre børn.

Med det sagt forstår jeg godt, at forældre kan have svært ved at sende deres børn over Ringvejen og Hovedvejen. Derfor vil jeg også endnu engang gerne opfordre dem til at søge skolebusordningen, som kommunen skal tilbyde i tilfælde af, at de skal krydse det, som betegnes som farlig skolevej.