Lad os ikke spare på demokratiet

DEBAT.

Af Troels Bennike, Talsperson for Liberal Alliance, Glostrup

Henning Christensen fra DF, Glostrup, argumenterede her i Folkebladet d. 24. februar for, at der ikke skal hænges valgplakater op eller at antallet skal begrænses. Det mener jeg er en rigtig dårlig ide, ud fra en muligvis god intention. Mest fordi, der jo allerede er klare retningslinjer for hvor, hvornår og hvordan man må hænge valgplakater på.

Argumentationen om at et forbud nedbringer CO2 virker meget søgt i forhold til periode og omfang for ophængning af plakater sammenlignet med alle mulige andre CO2 udledere. Til gengæld vil konsekvensen være at nye lister og nye partier i Glostrup, vil få meget vanskeligt ved at markedsføre sig.

Valg er nok det vigtigste element i demokratiet, og en del af demokratiets inderste sjæl er den politiske kampagne og den politiske argumentation. Forbud, aftaler eller særlige restriktioner som DF foreslår vil være en dårlig ide, og ikke i demokratiets interesse.