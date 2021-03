Konservative støtter forældres ønske om frit skolevalg

DEBAT.

Af Dan Kornbek Christiansen (K), Medlem af Børne- og Skoleudvalget i Glostrup Kommune

For alt for mange er skolestart i år en blanding af frygt, utryghed og dyb frustration og skuffelse. Forældrenes ønske om et frit skolevalg er reduceret til regneark uden medmenneskelighed. Det, der skulle være starten på et godt skole-, børne- og ungeliv her i Glostrup, har for nogen udviklet sig til et mareridt. Det er jeg rigtig ked af.

Det, at ens børn kan forsætte sammen med dem de kender og er trygge ved fra daginstitutionen, er vigtigt. Det, at skolevejen er tryg og sikker, samt det, at man kommer til at gå i skole i nærområdet, er vigtigt. Men vigtigst er det, at vi forsøger at være imødekommende og opfylde forældrenes og børnenes ønsker og behov.

Jeg stemte ikke for den fordeling, der gjorde, at der skulle oprettes hele tre klasser på Vestervangsskolen i år. På baggrund af, hvor mange der tidligere havde søgt skolestart på Vestervang, så havde jeg meget svært ved at tro på, at tallene stemte. I februar finder jeg ud af, at der slet ikke er 56 elever, der ønsker at starte på Vestervang, men derimod blot 18 elever.

Det betyder jo, at med et elevmax på 22 elever, så vil man ikke en gang kunne oprette en enkelt klasse af frivillighedens vej. Hvis man absolut vil holde fast i at oprette tre klasser på Vestervang, så skal man overføre hele 48 elever til Vestervang mod forældrenes ønske. Det er vi konservative helt klart i mod.

Jeg synes, at Glostrup Skoles styrke er og bør være glade elever, forældre og ansatte – og ikke partipolitiske og taktiske hensyn. For mig er børns skolegang samt familiernes trivsel ikke et magtspil og noget vi handler med, når der skal indgås politiske studehandler oppe på Rådhuset. Børns skolegang handler derimod om tryghed og trivsel. Derfor støtter vi konservative også i denne sag forældrene.

Efter at jeg de sidste par uger har været meget i kontakt med de berørte forældre, så har jeg besluttet at lave et forslag, der støtter op om forældrene. Det kommer til behandling på mødet i kommunalbestyrelsen i denne uge. Heldigvis har jeg forstået, at både LA og Bylisten deler vores opfattelse i denne sag, og de vil være medforslagsstillere. Det glæder mig naturligvis.