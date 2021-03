Kom på skattejagt i Brøndby Strand

Kulturhuset Brønden arrangerer skattejagt i Brøndby Strand for hele familien. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I de kommende uger kan du komme på familieskattejagt og opleve Brøndby Strands historie

Af Robert Hendel

Er du ved at være træt af at gå de samme ture og se de samme ting, kan du tage på en gratis tidsrejse i Brøndby Strand.

Frem til 18. april kan du opleve bydelens historie og de forandringer, den har været igennem fra overgangen fra bare marker til bymæssig bebyggelse.

Kulturhuset Brønden står bag det gratis tilbud, der ifølge arrangørerne kombinerer kultur, krop og bevægelse med en en masse ny og sjov viden om et område af kommunen.

Skattejagten er kombineret med et fysisk skattekort til børnene og en rute på mobilen. Når deltagerne rammer en post, vil de på mobiltelefonen kunne læse en historie om det pågældende stedet op og se et billede, en aktivitet og et bogstav som børnene skal notere ned på det fysiske skattekort.

Ruten er omkring tre kilometer lang, og Kulturhuset Brønden mener derfor, at det kan være en god ide at have løbehjul, løbecykel eller andet med til de små.

Efter skattejagten kan deltageren aflevere sit skattekort i postkassen foran Kulturhuset Brønden og kan deltage om et af tre gavekort på 500 kroner til Strandcaféen.