Kasper Sand Kjær er med i corona-udvalg

Glostrup. Kasper Sand Kjær (S) bliver del af et nyt parlamentarisk epidemiudvalg, som får stor indflydelse på håndteringen af blandt andet corona

Af Jesper Ernst Henriksen

De seneste mange måneder har arbejdet med en ny epidemilov fyldt på Christiansborg, og i slutningen af februar blev et folketingsflertal enige om den omdiskuterede epidemilov.

Den nuværende lov stod således til at udløbe 1. marts 2020, og i den nye lov er det fastlagt, at der skal være et nyt parlamentarisk epidemiudvalg, som kommer til at bestå af politikere fra de forskellige partier i folketinget.

Her får Kasper Sand Kjær sæde, hvilket vækker glæde.

– Jeg ser meget frem til arbejdet i udvalget. Håndteringen af corona-virussen har været den altoverskyggende opgave det sidste år på Christiansborg, og selv om vi kan se lyset for enden af tunnelen, er opgaven ikke afsluttet. Vi er nu begyndt på de første skridt af genåbningen af Danmark, men indtil flere er vaccinerede og smitten er lavere, vil der fortsat være restriktioner. Det er en svær balance mellem at få hverdagen tilbage og gang i økonomien, samtidig med at vi passer på vores allesammens sundhed – og særligt passer på de ældre og udsatte, siger han.

Med den nye lov har epidemiudvalget stor indflydelse på de restriktioner, den til enhver tid siddende regering kan indføre. Her skal den siddende regering have opbakning, hvis der skal gennemføres nye restriktioner. Det mener Kasper Sand Kjær er vigtigt.

– Som vi har set under corona-krisen, har samfundssind og fællesskab været afgørende, for vores adfærd har stor effekt på smittespredningen. Håbet er, at vi med udvalget og demokratiseringen kan fastholde den generelt store opbakning i befolkningen til at stå sammen mod corona og andre mulige epidemier, siger han.