Indskrivningen til Glostrup Skole er hverken gennemsigtig eller forudsigelig

Af 23 forældre til kommende 0. klasses børn - Underskrevet af Ane Falk Mouritsen, Anders Eriksen, Charlotte Wøhlk, Malene Skagge Arvid, Jacob Arvid, Camilla Falk Dornfeldt, Steven Bach Larsen, Søren Tvedegaard Jensen, Christina Brøchner, Diana Lorentsen, Steffen Fuglsang Jensen, Winnie og Michael Sølund, Louise Bindesbøll, René Sandholm Hansen, Mia Belmark, Kevin Pedersen, Karina og Brendan Puli, Nikolaj og Rie Baron, Ditte og Morten Jacobsen.

Der er frit skolevalg i Danmark. Som borger i Glostrup kan det dog være svært at få øje på den frihed, da Glostrup Kommune kun har én skole. Der er hverken friskole, privatskole eller sågar en anden folkeskole i kommunen at vælge imellem, så hvilken frihed er der egentligt tilbage?

Jo, man får lov at ønske én afdeling. Men her skal man være vågen og have en lille smule held – for indskrivningsprocessen er hverken gennemsigtig eller forudsigelig. Ønsker man en afdeling, som mange andre familier også ønsker, så risikerer ens barn nemlig at komme bagerst i fordelingskøen og blive placeret på den afdeling, som ligger længst væk i kommunen. Det står der naturligvis ikke i kommunalbestyrelsen styrelsesvedtægter – men det er nu engang realiteten.

Venstre og Socialdemokratiet er stærkest repræsenteret i kommunalbestyrelsen, og de to borgmesterkandidater sidder begge i Børne- og Skoleudvalget, hvor den ene endda er formand. Så børns trivsel og skolegang må i den grad forventes at være noget, der ligger højt på den politiske dagsorden.

Mens Venstre ønsker at fastholde en klassekvotient på 22 elever, så ønsker Socialdemokratiet at holde fast i afdeling Vestervang som grundskole fra 0. – 9. klasse, hvor man samtidigt styrker skolens ry ved at brande den som profilskole med naturfag og sportslinje. To værdier fra to partier med gode intentioner.

Resultatet efter dette års indskrivningsproces viser dog, at over 50% af børnene i de kommende 0. klasser på afdeling Vestervang er placeret der uden, at deres forældre er blevet hørt. Hvis man ønsker at styrke tilslutningen til en afdeling, kan det umuligt være vejen frem.

Udover de knap 40 berørte børnefamilier fra dette års indskrivning håber mange af Glostrups andre forældre også på en politisk løsning, da indskrivningsprocessen til skoleåret 22/23 allerede begynder på den anden side af sommerferien.

Da dette ikke er et nyt problem, ville det være rart at se noget mere handlekraft, flere løsningsforslag, samt mere åbenhed fra de folkevalgte kommunalpolitikere. Det viste tre ud af 19 medlemmer på kommunalbestyrelsesmødet onsdag den 10. marts 2021.