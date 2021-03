Her har flest biler fået en hilsen i forruden

I februar begyndte parkeringsvagter at patruljere i Brøndby Kommune, og de har foreløbigt delt 164 parkeringsafgifter ud, hvoraf hver fjerde er udskrevet i Ulsøparken. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Særligt i to områder har parkeringsvagterne haft travlt med bødeblokkene, siden der blev indført kommunal parkeringskontrol i Brøndby den 1. februar 2021. Mere end hver fjerde afgift er skrevet i den samme gade

Af Robert Hendel

Flere steder i Brøndby Kommune har ulovlig parkering været en stor udfordring i årevis.

På den baggrund besluttede kommunalbestyrelsen i december 2020 at indgå en aftale med Parkeringskontrol Nord for at luge ud i de kreative parkeringer på alle offentlige og private fællesveje i Brøndby fra den 1. februar i år.

De første to uger forblev bødeblokken dog blank. I stedet blev der smidt en hilsen i forruden på de ulovligt parkerede biler for at minde ejerne om, at det fremover koster en afgift at parkere ulovligt.

Ifølge Brøndby Kommune har Parkeringskontrol Nord i løbet af de første to uger af februar delt mellem 800 og 1.000 advarsler ud. Siden er det blevet til 164 parkeringsafgifter, og her er langt størstedelen skrevet ud i Brøndbyøster og i Brøndby Strand.

80 gange er der blevet sat en parkeringsafgift i forruden på en bil i Brøndby Strand. I 43 af tilfældene er det sket i Ulsøparken, mens parkeringsvagterne 22 gange har haft bødeblokken fremme i Dyringparken. Dermed er mere end hver fjerde parkeringsafgift blevet uddelt i Ulsøparken i løbet af februar.

– Det passer fint med, at det er der, hvor flest har snakket om, at der er problemer. Det stemmer også overens med mit og forvaltningens indtryk af, hvor det var vigtigst at få parkeringskorpset hen i første omgang, siger Vagn Kjær-Hansen (SF), som er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby.

Beboernes ansvar

Udvalgsformanden afviser ikke, at der kan være mangel på parkeringspladser i visse områder af kommunen.

– Det er svært at afgøre, hvad der præcis er rigtigt. Nogle siger, at der er rigeligt med pladser, hvis man parkerer lidt længere væk, mens andre påstår, at der ikke er nok pladser, siger Vagn Kjær-Hansen.

Etableringen af flere parkeringspladser er dog ikke en kommunal opgave. I stedet ligger opgaven ifølge formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg hos grundejerne, der i tilfældet Brøndby Strand Parkerne er boligselskaberne.

– Det er boligforeningerne, der sammen med beboerne via beboerdemokratiet tager stilling til, om der skal laves flere parkeringspladser. Så er der nogen, der mener, at der mangler parkeringspladser, bør de tage det op i boligforeningen først, mener Vagn Kjær-Hansen.

Kommunalbestyrelsen har godkendt en lokalplan, der gør det muligt, at boligforeningerne etablerer nogle flere parkeringspladser.

– Hvis det så viser sig, at det ikke er tilstrækkeligt, må vi i arbejdstøjet og finde ud af, hvor vi kan lave flere pladser, lyder det fra Vagn Kjær-Hansen, der længe har ønsket at få gjort noget ved udfordringerne med ulovlig parkering i Brøndby.

Flytter problemet

18 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte for at indgå en aftale med Parkeringskontrol Nord. Kun Radikale Venstre talte imod et parkeringskorps. Partiet frygter, at et parkeringskorps blot skubber problemet et andet sted hen.

– Jeg synes stadigvæk, at det er noget møg, for nu parkerer folk bare ved institutioner og skoler, og så har personalet ingen steder at parkere, siger Said Mo El Idrissi (RV).

Han mener ligesom Vagn Kjær-Hansen, at det er boligselskabernes opgave at sørge for, at der er nok parkeringspladser til beboerne. Det er dog ikke uden udfordringer.

– Med det nye affaldssorteringssystem, som vi har indført i kommunen, har man inddraget en masse parkeringspladser, mens der kommer flere biler til, forklarer Said Mo El Idrissi.

Han tror ikke, at der kommer færre biler i fremtiden, men han erkender samtidig, at det ikke er kommunens opgave at sørge for, at der er nok parkeringspladser.

– Det er selvfølgelig boligselskabernes opgave, og der er da ingen, som dikterer, at du absolut skal holde lige uden for din hoveddør, siger Said Mo El Idrissi.

Dog mener han fortsat, at parkeringskorps og bødeblokke ikke er vejen frem.

– Det bliver hurtigt opfattet som en hetz mod bilejerne, lyder det fra Said Mo El Idrissi.

Det er ikke kun i Brøndby Strand, at parkeringskorpset har delt girokort ud. I Brøndbyøster er det særligt omkring Brøndbytoften i Brøndbyøster Landsby og på Brøndbyøster Boulevard, Nykær og Brøndby Nord Vej, at parkeringsvagterne har haft travlt med bødeblokkene. I hele Brøndbyøster er der udskrevet 75 parkeringsafgifter i løbet af de sidste to uger i februar.

I Brøndbyvester har det kommunale parkeringskorps ikke haft nær så travlt. Her er der stanget ni parkeringsafgifter ud, primært på Abildager.