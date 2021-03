Her er Nye Borgerliges spidskandidat

Tonnye Madsen er Nye Borgerliges spidskandidat. Foto: privat

GLOSTRUP. Øverst på Nye Borgerliges liste til november kommer Tonny Madsen til at stå

Af Jesper Ernst Henriksen

Når der til november er kommunalvalg, bliver det Tonny Madsen, der kommer til at stå øverst på Nye Borgerliges liste.

Han er 55 år gammel, gift og har tre børn samt fire børnebørn. Til daglig arbejder han hos Coop i Brøndby.

I valgkampen vil han have fokus på mærkesagerne flygtninge/indvandere, boligforhold, sammensætning i områder med kriminalitet, ældrepleje og økonomi.

– Der skal være mere tryghed for borgerne med mere politi i Glostrup, for at gøre det trygt for borgerne at gå på gaden, især med fokus på ældre og børn. En effektiv, værdig og tilpasset ældrepleje, det skal gøres mere enkelt for den ældre og tilpasset den enkeltes behov. Der skal større indsats på de områder, hvor der er mange indvandere og stor kriminalitet, siger Tonny Madsen.