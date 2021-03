Hædersbevisninger i fodboldklubben: Frivillige fik forsinkede skulderklap

Overraskelsen var kolossal, da Helle Tinning modtog Rudolf-pokalen for sit store engagement i fodboldklubben i 2020. Foto: Robert Hendel

SPORT. Bestyrelsesformanden i Brøndbyernes Idrætsforening overraskede tirsdag eftermiddag to af klubbens mange frivillige. Den skulle de have oprindeligt have haft ved en stor fest sidst år, men som så meget andet i 2020 blev den aflyst

Af Robert Hendel

De mange frivillige udgør fundamentet under rigtig mange idrætsforeninger.

Sådan er det også i Brøndbyernes IF, der ikke havde været, hvor den er i dag, hvis det ikke havde været for de mange frivillige kræfter i fodboldklubben.

Siden 1997 har Brøndbyernes IF uddelt en pris til en person, der ‘gennem sit gode humør og sin villighed og hjælpsomhed er med til at skabe en god klub’.

Rudolf-pokalen, som prisen hedder, er opkaldt efter en af klubbens grundlæggere, Rudolf Larsen. Den bliver normalt uddelt til den årlige sommerfest i Brøndbyernes IF. Den blev dog aflyst som følge af corona-situationen, og prisuddelingen blev samtidig udsat på ubestemt tid.

Derfor var det en noget overrasket prismodtager, der fik overrakt pokalen af bestyrelsesformand Christian Barrett tirsdag eftermiddag.

– Du gør en forskel, dels som afdelingsleder, som holdleder, du sidder i vores bestyrelse, og du er med i projekt for overvægtige børn, som skal i gang med at dyrke idræt, lød de rosende ord fra formanden til modtageren af Rudolf-pokalen, Helle Tinning.

Det var hun ikke forberedt på, da hun blev kaldt ud på klubbens træningsanlæg for tirsdag eftermiddag. Ordene var da også få, da hun fik lov til at sige et par ord foran en kameramand, som amatørklubben havde lånt af det professionelle selskab til lejligheden.

– Jeg vil bare sige tak. Jeg bruger jo meget tid herude, lød det fra den overraskede prismodtager.

Helle Tinning får dog ikke lov til at beholde pokalen så længe, hvis klubben får lov til at holde sin årlige sommerfest.

En anden frivillig blev også overrasket tirsdag eftermiddag. Her modtog John Pedersen nemlig et symbol på, at klubben har bemærket hans årelange indsats. John Pedersen modtog BIF’s Venners Ærespris, som er blevet uddelt siden 1979. Her er en del af præmien er en check på 10.000 kroner.

Prisen modtager John Pedersen blandt andet, fordi han er initiativtager til klubben juletræssalg, hvor overskuddet går til ungdomsarbejdet i Brøndbyernes IF.