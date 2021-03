Gymnasiet rykker ind på tribunen

Maya Maria Bestué og Nova Victoria Bach går i 1.x på Brøndby Gymnasium. De er glade for at være tilbage i skolen, selvom rammerne er en smule anderledes som her på den ene af tribunerne på Brøndby Stadion. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. En enkelt gang om ugen kan eleverne fra Brøndby Gymnasium møde op til undervisning på skolen. Kravet er dog, at den foregår udendørs - og derfor er fodboldklubben kommet gymnasiet til hjælp

Af Robert Hendel

I månedsvis er undervisningen på Brøndby Gymnasium foregået bag en skærm.

Nu er der udsigt til, at eleverne igen får traditionel, fysik undervisning mindst én gang om ugen. Kravet fra myndighederne er dog, at den fysiske undervisning foregår udendørs, og det stillede gymnasiet over for en stor udfordring.

Derfor glæder rektor Pia Sadolin sig over, at fodboldklubben Brøndby IF har stillet sit store stadion til rådighed til undervisningen.

– Uden den hjælp kunne vi ikke gennemføre den udendørs undervisning for alle vores 1. og 2.g’ere samt 1. hf’ere, forklarer rektoren for Brøndby Gymnasium.

Gensynsglæde

Fodboldklubbens hjælp betyder, at eleverne har kunnet benytte sig af tribunerne og fanzonen, som hører til stadion.

Onsdag var 1.x i gang med matematikundervisningen på den ene langside. Her var fagligheden dog til at begynde med skubbet i anden række. Eleverne har nemlig ikke set hinanden siden 6. december 2020, da udviklingen med corona-smitten gik den gale vej.

– Det er rart at se hinanden igen. Det har været virkelig stramt med virtuel undervisning, hvor det sociale har manglet, fortæller 17-årige Nova Victoria Bach fra 1. x.

Den unge gymnasieelev mener, at online-undervisningen har været hård på flere områder.

– Har man fire moduler på en dag, er du helt færdig bagefter. Det er også sværere at få lærerens opmærksomhed, hvis der er noget, man er i tvivl om, siger hun.

Hyggeligt udenfor

Med den fysiske undervisning en gang om ugen håber hun på at få indhentet noget af det sociale, som gymnasiet også byder på. Det er hun langt fra ene om at mene.

– Vi har haft halvanden måneds tid sammen inden nedlukningen, og så er det svært at ryste klassen sammen, supplerer hendes jævnaldrende klassekammerat Maya Maria Bestué.

De er begge glade for, at de er tilbage i klassen, selvom rammerne er noget anderledes.

– Det er lidt hyggeligt, for det er ude i den friske luft, og vejret er godt. Og så er det lidt sjovere, når vi får en pause, og der bliver tænkt mere på det sociale end det faglige, siger Maya Maria Bestué.

Alle er negative

Corona-situationen har gjort det ekstra svært at have online-undervisning.

– Hvis vi bare havde virtuel undervisning på grund af noget andet, ville vi kunne ses i weekenderne til en fest eller et andet arrangement, men det kan vi jo ikke på grund af corona, siger Maya Maria Bestué og henviser til myndighedernes restriktioner.

De to gymnasieelever tror, at situationen muligvis havde været anderledes, hvis de havde gået på skolen i længere tid og havde lært hinanden bedre at kende. Derfor var forventningens glæde også stor, da de mødtes igen efter måneders hjemsendelse.

– Det var meget ‘Gud hej’ og lige et kram, siger Nova Victoria Bach, inden Maye Maria Bestué indskyder, at de alle er testet negative for coronavirus.