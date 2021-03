Grønt og dejligt

DEBAT.

Af Jan Høgskilde (K), Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Vallensbæk Kommune

Da jeg var dreng, var Vallensbæk Strand en fladbundet sag, hvor der ikke var så godt at bade, bortset fra om man gik ud til revlen. Sådan synes jeg ofte, det var. Men visionære politikere – med blandt andet vores egen Poul Hansen – fik den ide at lave Køge Bugt Strandpark. I tre år arbejdede hollændere (og sikkert andre) med at skabe det, der i dag er I/S Strandpark. Pointen her er, at Strandparken er menneskeskabt – og tilsvarende er store dele af mose området (for eksempel Albertslund bjerget) skabt af mennesker.

Derfor giver det ikke mening, når Enhedslisten igen prøver at opdele naturen i enkelte dele på den måde man søger. Det er rigtigt, at begge dele i dag er belagt med en række klausuler for, hvad der må gøres og hvad vi ikke må. Men menneskeskabt er det altså.

Personligt synes jeg da, at golfbanen også er natur. Jeg nyder meget at gå derude og det kan man godt uden at genere spillere. Og vi går nu i gang med at omdanne områder til mere biodiversitet og dermed anden drift – så er det menneskeskabt i forhold til det græs der er. Men dette mere naturlige bliver altså omdannet af os.

Tilsvarende med den våde eng ved Vallensbæk Skole, skovmosen på den anden side af Vallensbæk Vej, Nordhavnen, der er et regnvandsbassin, ganske som det der er i gang ved Strandengen. Det er ting, vi laver for at kunne dæmme op for styrtregn og for at kunne holde længere på vandet. Det er bundne opgaver, som vi så søger at få noget godt ud af. Det synes jeg faktisk lykkedes. Enhedslisten forsøger at gøre det lidt til grin – men Vallensbæk er både grøn og dejlig.