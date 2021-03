Gratis rådgivning og psykolog til unge

Unge kan få rådgivning fra Glostrup Kommune. Foto: Robert Hendel

Glostrup. Glostrup Kommune har med midler fra Socialstyrelsen igangsat et projekt, hvor unge mellem 13 og 25 år og deres forældre kan få gratis, anonym rådgivning uden henvisning eller visitation. De kan få hjælp til alt fra kærestesorger til lettere depressioner

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er okay ikke at være okay, men det er ikke okay at stå alene med det!

Sådan lyder sloganet for projektet Hjørnestenen, der er et nyt projekt igangsat af Glostrup Kommunes Ungeindsats med støtte fra Socialstyrelsen.

Tilbuddet er særligt, da det er gratis, anonymt og uden visitation. Der er altså ikke nogen formelle krav til dem, der kan ringe til rådgivningen, ud over alder.

– Det er en meget bred målgruppe vi har. Det er ikke til unge, der er i gang med anden behandling. Hvis man allerede modtager behandling, må vi ikke gå ind og tilbyde noget sideløbende. Ellers kan det være alt fra mindre bekymringer over venskaber, der er gået galt eller kærestesorger, eller der er ikke nogen, der forstår mig. Lige fra noget man nærmest kan kalde almindelige teenage-problemer til noget, der er tegn på stress eller angst. Hvis man har problemer med at sove eller man ikke kommer afsted i skole, siger Maja Nielsen, der er projektleder på Hjørnestenen og en del af Unge og Uddannelsesenheden.

Målet med indsatsen er at øge den unges, forælders og familiens livskvalitet og trivsel, skabe bedre indsigt i og håndtering af egne udfordringer. Men også at unge bevarer tilknytningen til skole, fritidsinteresser, familie, uddannelse og arbejde – eller får mod på at komme i uddannelse og beskæftigelse.

Maja Nielsen understreger, at det er de unges egen virkelighed, der tages udgangspunkt i.

– Vi tager meget udgangspunkt i den unges egen oplevelse af ikke at have det godt. Hvis den unge føler, jeg har det ikke godt, jeg har brug for hjælp, så er de i målgruppen. Det er ikke vores vurdering, det er de unges egen vurdering, siger hun.

Dermed er succeskriteriet også, at de unge selv følger, at de får et bedre. Efter forløbet er afsluttet, kontakter ungerådgiverne derfor den unge og følger op på, hvordan det går.

Hjørnesten har egen psykolog, ungerådgivere og et bredt netværk med mange fagligheder. Er man bedre hjulpet uden for Hjørnestens rammer, koordineres og etableres kontakt til den rette indsats. De unge kan få rådgivning over telefonen, de kan få individuelle samtaler eller gruppeforløb.

Tilbud til forældrene

Der kan ifølge statistikkerne være god brug for en bred indsats. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil fra 2017 viser for eksempel, at næsten hver fjerde unge kvinde mellem 16 og 24 år (23,8 pct.) har et selvrapporteret mentalt dårligt helbred. Det er en stigning på 50 pct. siden 2010. Samme oplevelse har de i Unge og Uddannelsesenheden i Glostrup Kommune.

– I Unge og uddannelsesenheden lavede vi nogle interviews med forældre til unge, som vi har haft kontakt med. Der spurgte vi ind til, hvad kunne vi gøre bedre eller anderledes. Der blev vi inspireret til at gøre noget mere. Vi vil have fat i dem, der hvor de begynder at have det svært og få løst det så tidligt som muligt, forklarer Maja Nielsen.

Hjørnesten tilbyder forældre rådgivningssamtaler samt muligheden for at indgå i en netværksgruppe med andre forældre. Her kan de blive klogere på deres børns udfordringer. De kan få større viden og bedre forståelse for den unges situation og få forslag til nye handlemuligheder.

God start

Hjørnestenen bød lige inden udgangen af 2020 de første unge velkommen. Her i starten af 2021 oplever de en fortsat interesse og et stort behov hos de unge og deres forældre.

– Vi modtager blandt andet henvendelser via Varmeværket, sagsbehandlere i Familieafsnittet og i Unge- og Uddannelsesenheden, samt fra sundhedsplejersker og de forebyggende socialrådgivere, som har kontakt til de unge i Glostrup Skole. Vi bestræber os på at have minimal ventetid, så man kan komme i gang hurtigt efter første henvendelse, og det kræver ingen forudgående visitation, siger Maja Nielsen.

Projekt Hjørnesten er netop lanceret på Facebook og Instagram. Der er udarbejdet informationsmateriale til de fagprofessionelle og forældrene, og der er lavet postkort, plakater og film for at få opmærksomhed fra de unge.

Hjørnestenen kan kontaktes anonymt på 20 15 30 92.