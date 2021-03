Glipper guldkampe

Der bliver ikke flere turneringskampe for Brøndby IF Futsal i denne sæson. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Sæsonen er forbi for Brøndby IF Futsal, der glippede slutspil, men undgik nedrykning i et komprimeret grundspil

Af Robert Hendel

Brøndbys bedste futsal-hold endte som nummer seks i Futsal Liga Øst. Dermed går holdet ikke videre til slutspillet, men bevarer pladsen i den bedste futsalrække.

Slutspillet glippede allerede i sidste runde, da FC Nordhavn stjal de tre point i Brøndby, men de blå-gule skulle stadigvæk kæmpe for overlevelse i rækken, da Brøndby var på besøg i Valby Hallen. Her var en sejr mod Sat Af Pigeons påkrævet, hvis ikke holdet skulle være afhængigt af de øvrige resultater i rækken.

Brøndby fik dog en skidt start på kampen, og efter 11 minutter var holdet bagud med 2-0. Wassim Lamlil fik reduceret to minutter senere, men efter pausen nettede hjemmeholdet to gange yderligere og lukkede reelt kampen. De blå-gule fik reduceret to gange og jagtede udligningen, men to minutter før tid sendte Hocine Derrar bolden i kassen til 5-3, som blev kampens resultat.

Dermed bytter de to hold plads i tabellen, og Brøndby er sikret endnu en sæson i den bedste række, da hverken FC Fjordbold eller LA 12 formåede at vinde deres sidste kamp i et grundspil, der havde komprimeret kampprogram som følge af den aktuelle coronasituation.